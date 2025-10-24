Procter & Gamble : après la publication des résultats

Points clés P&G a enregistré une croissance modérée de ses ventes et de son chiffre d'affaires.

La marge brute a diminué de 50 points de base.

La société a maintenu une discipline rigoureuse en matière de coûts.

Le volume des ventes pour l'ensemble du groupe est resté stable.

Procter & Gamble est un géant américain du secteur des biens de consommation courante qui possède un portefeuille de marques mondiales. Il s'agit de l'une des plus grandes entreprises du secteur de la consommation et elle est reconnue comme l'un des « rois des dividendes ». Les derniers résultats publiés par la société avant la séance d'aujourd'hui confirment une croissance lente mais stable des ventes et des bénéfices. Les actions de la société ont augmenté d'environ 2 % lors de la séance d'aujourd'hui. P&G a enregistré une croissance organique modérée de ses ventes de 2 % en glissement annuel, sans impact du volume et avec des contributions positives tant au niveau des prix que de la structure des ventes. Cela indique une demande stable. Le volume des ventes de l'ensemble du groupe est resté neutre en glissement annuel, et la croissance du chiffre d'affaires a été principalement tirée par la politique de prix et l'assortiment de produits. Cela suggère une attitude encore prudente de la part de certains consommateurs, en particulier dans les catégories plus sensibles aux promotions. Résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2026 : Le chiffre d'affaires total a augmenté de 3 % pour atteindre 22,4 milliards de dollars.

Le bénéfice par action ajusté a augmenté de 3 % pour atteindre 1,99 dollar.

Le bénéfice par action « dilué » a augmenté de 21 % pour atteindre 1,95 dollar, en raison de l'effet de base de l'année précédente.

La marge brute a diminué de 50 points de base par rapport à l'année précédente, principalement en raison d'une structure de ventes défavorable, de réinvestissements dans la marque et de la hausse des coûts des droits de douane et des matières premières.

Le segment des produits de beauté a connu une croissance organique de 6 % grâce à des innovations et à de fortes ventes de produits haut de gamme dans le domaine des soins capillaires et cutanés. Le segment des produits de rasage a enregistré une augmentation de 3 % de ses ventes organiques, et les produits pour bébés ont bénéficié à la fois d'une meilleure structure de ventes et d'une hausse des volumes.

Cependant, le tableau des catégories de produits reste inégal. Dans le domaine de l'entretien des tissus, les volumes ont diminué, en particulier en Europe. Dans le domaine des produits d'entretien ménager, la croissance du chiffre d'affaires a été principalement tirée par les prix, les volumes ayant diminué. Dans le domaine des produits en papier à usage domestique, une baisse a été observée, en partie due à des promotions intensives.

La société a maintenu sa discipline en matière de coûts : les frais de vente et les frais généraux administratifs en pourcentage du chiffre d'affaires ont diminué de 40 points de base par rapport à l'année précédente.

Le flux de trésorerie d'exploitation s'est élevé à 5,4 milliards de dollars, et le ratio de flux de trésorerie disponible « Productivité » a atteint 102 %.

Le montant total reversé aux actionnaires a atteint 3,8 milliards de dollars (2,55 milliards de dollars en dividendes et 1,25 milliard de dollars en rachats d'actions). Prévisions La société a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, ce qui est particulièrement important pour les investisseurs. La croissance organique des ventes devrait atteindre 4 %, le chiffre d'affaires total 1 à 5 % et le BPA ajusté également 4 %. La moyenne de ces hypothèses implique une croissance d'environ 2 %, confirmant un scénario prudent mais stable pour l'exercice et s'alignant sur les résultats du dernier trimestre. Les résultats de l'ensemble de l'exercice fiscal seront en outre pénalisés par des coûts tarifaires estimés par la société à environ 400 millions de dollars après impôts et par une hausse des prix des matières premières d'environ 100 millions de dollars après impôts. L'impact total de ces facteurs est d'environ 19 cents par action à la baisse. Au cours des prochains trimestres, la reprise des volumes, en particulier en Europe et dans les produits d'entretien des tissus et de la maison, ainsi que l'efficacité des réinvestissements dans la demande seront déterminants. Le maintien des prévisions et les effets probablement favorables des taux de change créent une certaine marge de sécurité, mais pour atteindre la fourchette supérieure des hypothèses, il faudra une amélioration de la dynamique de la demande et la poursuite des économies opérationnelles. PG:US (D1) Source: xStation5

