Mode « Mad Max » - Tesla est-il confronté à des difficultés ?

Points clés Tesla a lancé un nouveau mode FSD appelé « Mad Max ».

Les performances du système ont immédiatement attiré l'attention négative des régulateurs.

Le cours de l'action a baissé de plus de 2 %.

Une décision surprenante après la publication de résultats décevants.

Tesla poursuit ses expérimentations avec le logiciel de ses véhicules, et la dernière mise à jour a attiré l'attention de la NHTSA américaine, l'agence fédérale chargée de la sécurité routière. La réaction du marché boursier est mitigée. Le cours de l'action Tesla est en baisse de plus de 2 % aujourd'hui, malgré un climat favorable après la publication de données macroéconomiques, ce qui indique que le risque réglementaire commence à l'emporter sur le sentiment. La société a introduit un nouveau mode de conduite autonome dans ses voitures, baptisé « Mad Max ». Ce nom fait naturellement référence aux films d'action et aux poursuites spectaculaires, ce qui ne serait pas si surprenant si Tesla ne fabriquait pas des voitures. Des voitures qui ont encore un long chemin à parcourir avant de prouver aux clients et aux régulateurs que leur mode de conduite autonome est sûr. La description du constructeur met l'accent sur « le maintien de vitesses plus élevées et des changements de voie plus fréquents ». Cependant, les rapports des utilisateurs et la couverture médiatique suggèrent que la voiture en mode autonome ignore les limitations de vitesse sur la route. Cela a immédiatement attiré l'attention du régulateur, qui a demandé à Tesla des explications détaillées dans le cadre d'une enquête plus large sur le nouveau FSD. Les autorités fédérales de régulation connaissent bien Tesla et son PDG en raison des nombreuses enquêtes menées ces dernières années. Au cours de son bref épisode en tant que partie non officielle et inconstitutionnelle de l'administration présidentielle, l'agence « DOGE », qui visait à « optimiser » le budget fédéral, a causé des dommages irréparables au travail de nombreuses agences et instituts de recherche. Cependant, Elon Musk n'a pas réussi à influencer suffisamment la NHTSA, qui poursuit une série d'affaires contre l'entreprise. Aujourd'hui, la liste des enquêtes s'est allongée, et l'entreprise pourrait faire face à de graves conséquences si l'agence conclut que la mise en danger des usagers de la route et la violation de la loi étaient intentionnelles. Actuellement, la NHTSA analyse le comportement du système d'aide à la conduite dans plusieurs millions de véhicules, y compris les rapports d'infractions au code de la route et de collisions. L'environnement juridique reste difficile pour l'entreprise, comme le rappelle la décision rendue en août par un tribunal de Floride, qui a accordé une indemnisation de plus de 240 millions de dollars dans une affaire liée à l'Autopilot. Chaque nouvelle notification à la NHTSA peut donc augmenter le risque de nouveaux frais juridiques et de modifications des produits. Le moment choisi pour cette mise à jour logicielle est surprenant, car l'entreprise a publié ses résultats du troisième trimestre cette semaine. Les résultats ont été accueillis avec une certaine réserve malgré des revenus solides et des succès dans la diversification du portefeuille de l'entreprise. Il convient de se demander si les marges en baisse de l'entreprise au fil des ans peuvent supporter de nouvelles amendes et poursuites judiciaires de plusieurs millions de dollars. Le temps nous dira combien de patience les régulateurs et les investisseurs ont encore. De telles décisions exercent toutefois une pression sur la valorisation et représentent un risque qui doit être évalué. TSLA.US (D1) Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."