Secteur de l'Équipement Semi-conducteur Morgan Stanley a effectué plusieurs changements dans le secteur de l'équipement semi-conducteur : Applied Materials (AMAT) : Relevé à Surpondérer de Poids égal avec un objectif de cours relevé à 209 dollars contre 172 dollars précédemment. Morgan Stanley a également révisé à la hausse sa prévision de ventes d'équipements de fabrication de plaquettes pour 2026, passant de 5% en glissement annuel à une hausse de 10%.

KLA Corporation (KLAC) : Dégradé à Poids égal de Surpondérer avec un objectif de cours relevé à 1 093 dollars contre 928 dollars précédemment. Morgan Stanley estime que, avec une prime de valorisation de 30% par rapport à AMAT/LAM, il est difficile de prévoir une surperformance relative.

Lam Research (LRCX) : Relevé à Poids égal de Sous-pondérer avec un objectif de cours relevé à 125 dollars contre 92 dollars précédemment. Morgan Stanley note que les marchés finaux de la mémoire se sont améliorés et que la firme avait tort dans sa précédente évaluation.

ASML : Relevé à Surpondérer de Poids égal avec un objectif de cours relevé à 950 euros contre 600 euros précédemment. Morgan Stanley estime que les actions intègrent peu de contribution des ventes d'Intel et de Samsung suite aux révisions négatives des estimations. Secteur de l'Assurance Raymond James a effectué plusieurs changements dans le secteur de l'assurance : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Old Republic International (ORI) : Relevé à Surperformance.

: Relevé à Surperformance. Everest Re Group (EVER) et EG : Dégradés à Surperformance. Raymond James a relevé les estimations de BPA pour le troisième trimestre 2025 pour 12 transporteurs de lignes commerciales et personnelles, reflétant une activité de tempêtes convectives sévères inférieure de 20% à la moyenne en juillet et août, et l'absence de dépressions tropicales majeures à ce jour. Les actions préférées pour chaque cohorte pour le reste de 2025 et en 2026 incluent Allstate (ALL), Mercury General (MCY), Travelers (TRV) et Willis Towers Watson (WTW). Raymond James continue également à apprécier les appels hors consensus sur Chubb (CB), Marsh & McLennan (MMC) et Progressive (PGR). Secteur de la Vente de Chaussures Piper Sandler a effectué deux changements dans le secteur de la vente de chaussures : Crocs (CROX) : Dégradé à Neutre avec un objectif de cours réduit à 75 dollars contre 95 dollars précédemment. Piper Sandler estime que, compte tenu des changements stratégiques chez les deux marques (réduction des remises chez Crocs et du marketing de performance chez HeyDude) et de l'incertitude concernant l'élasticité de la demande, les vents contraires de la demande aux États-Unis pourraient durer plus longtemps et se situe en dessous du consensus de la rue pour les ventes en 2026 et voit un risque pour la guidance du quatrième trimestre 2025.

Steven Madden (SHOO) : Relevé à Surpondérer avec un objectif de cours relevé à 40 dollars contre 25 dollars précédemment. Piper Sandler considère un pouvoir de gains de 4 dollars et plus comme réaliste.

