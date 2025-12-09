Points clés Véhicules de Loisirs (Towables/RVs) : Camping World (CWH) annonce un changement de direction avec Matt Wagner prenant la relève de Marcus Lemonis en tant que PDG à partir du 1er janvier 2026, tandis que les ventes de véhicules de loisirs ont chuté de 7,4% en glissement annuel en octobre.

Secteur des Véhicules de Loisirs (Towables/RVs) Camping World (CWH) : A annoncé que le président Matt Wagner succédera à Marcus Lemonis en tant que Chief Executive Officer à partir du 1er janvier 2026. Marcus Lemonis servira en tant que cofondateur et conseiller spécial de l'entreprise après son départ des postes de PDG, président et membre du conseil d'administration. Les données sectorielles mensuelles, selon Keybanc, montrent que les ventes unitaires de détail domestiques préliminaires pour l'industrie des véhicules de loisirs (CWH, Thor Industries (THO), Winnebago Industries (WGO)) ont reculé de 7,4% en glissement annuel en octobre. Les chiffres de septembre pour les États-Unis ont été révisés à la hausse de 301 points de base à +2,7% en glissement annuel, avec août révisé à la hausse de 74 points de base à +0,4% (+478 points de base au total). Secteur des Croisières Norwegian Cruise Line (NCLH) : A été dégradé à Neutre de Acheter chez Goldman Sachs avec un objectif de cours de 21 dollars, contre 23 dollars précédemment.

Viking Cruises (VIK) : A été relevé à Acheter de Neutre chez Goldman Sachs avec un objectif de cours de 78 dollars, contre 66 dollars précédemment. Goldman Sachs s'attend à ce que les actions des compagnies de croisière subissent des pressions sur les rendements à court terme au premier semestre 2026 en raison d'une suroffre dans les Caraïbes, avec un redressement attendu au second semestre. Les fondamentaux à long terme restent solides, mais la concurrence est un risque clé. Secteur de l'Ameublement et de l'Amélioration de l'Habitat Home Depot (HD) : Les actions ont reculé après que la société a révisé à la baisse ses prévisions de BPA ajusté pour 2025, en baisse de 15% par rapport à 15,24 dollars, tout en maintenant ses prévisions de revenus pour 2025 en hausse de 3% et ses ventes comparables légèrement en hausse. Pour 2026, Home Depot prévoit un BPA ajusté stable à en hausse de 4%, des revenus en hausse de 2,5% à 4,5% et des ventes comparables stables à en hausse de 2%.

Wayfair (W) : Jefferies a noté qu'après 17 mois de baisse du trafic provenant de la recherche payante en pourcentage des visites totales du site, octobre a vu une augmentation de 200 points de base en glissement annuel et novembre une augmentation de 250 points de base en glissement annuel. La firme a réaffirmé que les dépenses publicitaires en pourcentage des ventes devraient être légèrement au-dessus du point médian de la guidance du quatrième trimestre, alors que les investisseurs anticipaient un niveau proche de 11%. Secteur de l'Alimentation et des Boissons Campbell Soup (CPB) : A rapporté un BPA du premier trimestre supérieur aux attentes et des ventes de 2,68 milliards de dollars, légèrement au-dessus de l'estimation de 2,66 milliards de dollars, grâce à une demande stable alors que les consommateurs optent de plus en plus pour manger à la maison. La société maintient ses prévisions annuelles de ventes et de profits, prévoyant une baisse du BPA annuel allant jusqu'à 18%, entre 2,40 et 2,55 dollars, et des ventes allant de stables à une baisse de 2%.

PepsiCo (PEP) : A annoncé certaines priorités commerciales et financières pour améliorer la valeur actionnariale, indiquant qu'ils réduiraient agressivement les coûts pour stimuler la croissance après des semaines de discussions avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management.

Vital Farms (VITL) : Remplacera Heidrick & Struggles (HSII) dans le S&P SmallCap 600 à partir du 11 décembre.

