: LI a livré 28 529 véhicules en août, soit une baisse de 7,2% par rapport à juillet et de 40,7% par rapport à l'année précédente. Résultats de NIO (NIO) : NIO a déclaré que la perte nette du deuxième trimestre s'est élargie, même si les revenus ont augmenté, les deux métriques étant inférieures aux attentes des analystes. La perte nette de NIO pour le deuxième trimestre était de 5,14 milliards de yuans, soit environ 720,8 millions de dollars, contre une perte de 5,13 milliards de yuans l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 8,9% pour atteindre 19,01 milliards de yuans pour les trois mois se terminant le 30 juin (estimations : perte de 4,96 milliards de yuans et chiffre d'affaires de 19,91 milliards de yuans).

: Les ventes de véhicules électriques fabriqués en Chine par TSLA ont chuté de 4% en août en glissement annuel, mais les livraisons des modèles Model 3 et Model Y depuis Shanghai ont bondi de 22,6% par rapport à juillet. Livraisons de XPeng (XPEV) : XPEV a livré 37 709 véhicules électriques en août, soit une augmentation de 2,7% par rapport à juillet et de 168,7% par rapport à l'année précédente. Secteur des Industriels Révisions des recommandations pour Fortive (FTV) et Roper Technologies (RAL) : Morgan Stanley a dégradé FTV à Poids égal et a abaissé son objectif de cours à 50 dollars contre 90 dollars précédemment, suite à la séparation de RAL. Simultanément, Morgan Stanley a lancé la couverture de RAL (SpinCo) avec une recommandation de Surpondérer. Bien que les deux entités de Fortive aient déçu en termes de cibles, Morgan Stanley préfère RAL, qui réalise une récupération plus marquée au premier semestre 2025 et montre des signes plus clairs de reprise du cycle à court terme.

Acquisition par TELUS (TU) : TU a atteint un accord définitif pour acquérir toutes les actions restantes de TIXT pour 4,50 dollars par action, valorisant l'entreprise à environ 2,9 milliards de dollars. Secteur des Logiciels de Sécurité Révisions des recommandations par Morgan Stanley : SailPoint (SAIL) et Zscaler (ZS) ont été relevés à Surpondérer de Poids égal. SAIL a été relevé car elle est bien positionnée pour maintenir une croissance annuelle récurrente (ARR) supérieure à 20%, l'identité restant un domaine clé avec l'expansion des NHIs et le calcul agentique offrant un nouveau vecteur de croissance. ZS a été relevé (objectif de cours à 320 dollars contre 280 dollars précédemment), tirant parti de sa forte position dans le domaine de la confiance zéro, en tant que leader sur le marché SSE et avec une stratégie de plateformisation à long terme. Fortinet (FTNT) a été dégradé à Sous-pondérer de Poids égal, car Morgan Stanley estime que la maturité de l'opportunité de renouvellement des pare-feu n'est pas correctement reflétée dans les estimations de Street pour 2026/2027, ce qui constitue un vent contraire pour les actions.

