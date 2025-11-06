Les cryptomonnaies reculent dans un contexte de peur à Wall Street 📉

Les cryptomonnaies reculent dans un climat de nervosité accrue sur les marchés 📉 Bitcoin a brièvement chuté sous les 100 000 $ hier, avant de repasser aujourd’hui sous les 101 000 $ après un rejet près de 104 000 $ . Ce repli ravive les craintes d’un test de la zone des 92 000 $ , correspondant à un “CME gap” encore non comblé. Ce niveau avait déjà servi de support majeur en avril 2025, marquant le point de départ d’un puissant rallye haussier.

hier, avant de repasser aujourd’hui sous les après un rejet près de . Ce repli ravive les craintes d’un test de la zone des , correspondant à un encore non comblé. Ce niveau avait déjà servi de support majeur en avril 2025, marquant le point de départ d’un puissant rallye haussier. La notion de “CME gap” désigne un écart de prix formé sur les contrats à terme Bitcoin du Chicago Mercantile Exchange , lorsque les marchés sont fermés le week-end. Ces écarts sont souvent comblés à la reprise des cotations.

désigne un écart de prix formé sur les contrats à terme Bitcoin du , lorsque les marchés sont fermés le week-end. Ces écarts sont souvent comblés à la reprise des cotations. D’après CoinGlass , une forte zone de liquidité est concentrée autour de 108 600 $ , susceptible de constituer une résistance si le marché tente un rebond. Par ailleurs, selon K33 Research , le prix moyen d’acquisition du Bitcoin pour les ETF américains se situe autour de 90 000 $ , soulignant l’importance de la zone 90 000–92 000 $ en cas de nouvelle correction.

, une est concentrée autour de , susceptible de constituer une résistance si le marché tente un rebond. Par ailleurs, selon , le prix moyen d’acquisition du Bitcoin pour les ETF américains se situe autour de , soulignant l’importance de la zone en cas de nouvelle correction. Au-delà de Bitcoin, Ethereum, Ripple et Cardano restent sous pression, tandis que la dominance du BTC continue de guider l’ensemble du marché crypto.

restent sous pression, tandis que la dominance du BTC continue de guider l’ensemble du marché crypto. Les analystes rappellent que la théorie du cycle quadriennal du Bitcoin — qui situait le dernier sommet autour de 124 000 $ — perd en fiabilité, les facteurs macroéconomiques et institutionnels jouant désormais un rôle plus déterminant. Avec 91 % des Bitcoins déjà en circulation , les effets des futurs halvings devraient s’atténuer.

— qui situait le dernier sommet autour de — perd en fiabilité, les jouant désormais un rôle plus déterminant. Avec , les effets des futurs halvings devraient s’atténuer. Enfin, BlackRock prévoit de lancer son ETF Bitcoin (IBIT) sur le marché australien en novembre 2025, après avoir attiré plus de 27 milliards de dollars aux États-Unis. Selon Bloomberg Intelligence, ces flux d’investissement pourraient contribuer à amortir les baisses à court et moyen terme sur le marché des cryptomonnaies. Bitcoin (H1, D1 chart)

Source: xStation5 Source: xStation5 Le mouvement baissier actuel d’Ethereum rappelle celui de juin 2025, lorsque le cours était passé d’environ 2 900 $ à un peu moins de 2 100 $, avant de rebondir vers 4 900 $ durant l’été. Cette fois-ci, cependant, la correction semble plus profonde et plus durable, reflétant un affaiblissement plus marqué de la dynamique acheteuse et une sensibilité accrue au climat de marché globalement négatif. Source: xStation5

