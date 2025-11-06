Le cours du cacao recule de 3% alors que les conditions de récolte s’améliorent en Afrique de l’Ouest 🌱

Les contrats à terme sur le cacao sur l’ICE (COCOA) sont passés sous les 6 200 $ la tonne, en baisse de près de 3 % aujourd’hui, s’éloignant des récents plus hauts sur un mois autour de 6 600 $, alors que l’optimisme grandit concernant les bonnes perspectives de récolte en Afrique de l’Ouest. Les producteurs en Côte d’Ivoire signalent que les cacaoyers sont en excellent état, le temps sec favorisant le séchage des fèves, tandis que les cultivateurs ghanéens notent que les cabosses mûrissent bien grâce à des conditions météorologiques favorables.

en Côte d’Ivoire vient de commencer, et les producteurs locaux restent . Cependant, les continuent de peser sur les prix. Le plus grand producteur mondial de chocolat, Barry Callebaut, a déclaré dans ses derniers résultats financiers qu’il s’attend à une baisse à un chiffre moyen des ventes de produits à base de cacao au cours du prochain exercice, en raison de la persistance de prix élevés des matières premières. Par ailleurs, le "shutdown" du gouvernement américain a retardé la publication des rapports CFTC Commitment of Traders, qui fourniraient normalement davantage d’informations sur la position des grands spéculateurs (Managed Money) et des traders commerciaux (producteurs et vendeurs). Source: xStation5

