Dans l'automobile, Stellantis est mis en avant par Morgan Stanley, tandis que les constructeurs chinois de véhicules électriques montrent des performances impressionnantes. Dans le secteur alimentaire, Kroger fait face à un changement de direction, et Nomad Foods affiche une croissance supérieure aux attentes. En MedTech, Boston Scientific fait une acquisition majeure, et Hologic est rétrogradé en raison de prévisions révisées. Voici les points clés de ces évolutions. Automobile : Tesla (TSLA) : Top Pick chez Morgan Stanley : Actions en baisse de près de 30% depuis le début de l'année en raison d'un manque clair d'acheteurs. Potentiel de hausse de plus de 50% vers un objectif de cours de 430 USD , avec un scénario haussier à 800 USD. Véhicules Électriques Chinois : Performances en Février : Li Auto (LI), NIO, et XPeng (XPEV) ont livré près de 70 000 véhicules , en hausse de 112% par rapport à l'année précédente. NIO : Livraisons en hausse de 62% . XPeng : Livraisons en hausse de 570% à 30 453 unités , boostées par les ventes des modèles P7+ et G9. Li Auto : Livraisons en hausse de 30%. Ford (F) : Ventes Totales en Février : Baisse de 8,9% par rapport à l'année précédente.

Alimentaire et Boissons : Kroger (KR) : Départ du CEO Rodney McMullen : Suite à une enquête du conseil d'administration sur sa conduite personnelle, jugée incompatible avec la politique éthique de l'entreprise. Nomad Foods (NOMD) : Résultats du T4 : Croissance des volumes supérieure aux attentes, EPS boosté par des vents favorables en devises. Diageo (DEO) : Reclassement par Deutsche Bank : Passage de Vendre à Conserver , considéré comme l'une des entreprises les mieux positionnées en Europe. Anheuser-Busch InBev (BUD) : Reclassement par Deutsche Bank : Passage de Conserver à Acheter , reconnu pour sa capacité à surmonter les défis exogènes et à maintenir une performance solide. Chipotle Mexican Grill (CMG) : Reclassement par Morgan Stanley : Passage à Surpondérer avec un objectif de cours relevé à 70 USD , soulignant la croissance des unités comme un atout majeur pour la valorisation.

MedTech : Boston Scientific (BSX) : Acquisition de SoniVie : Accord pour acquérir les 90% restants de SoniVie pour environ 360 millions USD , avec un paiement additionnel de 180 millions USD en cas d'atteinte d'un jalon réglementaire. Hologic (HOLX) : Déclassement par Argus : Passage de Acheter à Conserver en raison d'un risque accru pour les prévisions de l'année fiscale 2025, dû à un ralentissement des ventes d'équipements de mammographie.



