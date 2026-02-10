Forte pression sur les cryptomonnaies et les métaux précieux .

Points clés Wall Street évolue sans direction claire , seul le Dow Jones résiste légèrement.

Contraste sectoriel marqué : Coca-Cola déçoit, Datadog impressionne.

La séance transatlantique se déroule dans une ambiance hésitante, dominée par des interrogations macroéconomiques croissantes, en particulier autour de la solidité du consommateur américain. 🇺🇸 Wall Street : prudence après la statistique clé À l’heure de cette synthèse : Dow Jones : +0,1%

S&P 500 : -0,1%

Nasdaq : -0,3% Les indices américains peinent à trouver une direction claire après la publication de ventes au détail très inférieures aux attentes, ce qui tempère l’optimisme observé en début de semaine. 📉 Macro US : signal d’alerte sur la consommation Ventes au détail (décembre) : 0,0% m/m

Hors automobiles : 0,0% m/m

Attentes du marché : +0,4% 👉 Cette publication est perçue comme très faible et soulève de sérieuses interrogations sur la santé du consommateur américain, principal moteur de la croissance US.

Elle suggère : un ralentissement de la demande ,

un risque de croissance plus molle dans les prochains mois,

mais aussi une pression inflationniste moindre, ce qui maintient l’espoir d’une Fed plus accommodante à moyen terme. 🇪🇺 Europe : clôture majoritairement négative DAX (Allemagne) : -0,1%

FTSE 100 (Royaume-Uni) : -0,3%

IBEX 35 (Espagne) : -0,4%

CAC 40 (France) : quasi stable, légère surperformance relative Le sentiment reste prudent, en écho aux inquiétudes venues des États-Unis. 💱 Devises : le yen en force Le mouvement le plus marqué se produit sur USDJPY , avec un renforcement net du yen .

Ce mouvement fait suite à la victoire du camp de la Première ministre Sanae Takaichi, renforçant les anticipations de changements de politique économique et budgétaire au Japon. 🪙 Métaux précieux : correction marquée Or : -1% , autour de 5 000 $/oz

Argent : -3% , test des 80 $/oz

Platine & palladium : environ -1,6% La baisse reflète un désengagement tactique, malgré un contexte macro encore incertain. ₿ Cryptomonnaies : pression persistante Bitcoin : -2% , sous 69 000 $

Ethereum : -5%, proche de 2 000 $ Le marché crypto reste clairement en phase de liquidation, avec une aversion au risque élevée. 🛢️ Matières premières : biais négatif Brent : -0,4%

WTI : -0,6%

Gaz naturel (Henry Hub) : -0,2% La faiblesse de la demande et le sentiment macro pèsent sur l’ensemble du complexe. 🏢 Entreprises : fort contraste 🔴 Coca-Cola EPS et volumes au-dessus des attentes ,

mais revenus inférieurs aux prévisions .

Guidance 2026 modérée et changement de CEO → réaction négative du marché. 🟢 Datadog Résultats T4 très solides : chiffre d’affaires +29% y/y à 953 M$ , EPS supérieur aux attentes.

Perspectives 2026 robustes, confirmant la force du positionnement cloud & IA.

