Pressions concurrentielles et sur les marges , mais trajectoire de croissance intacte.

Réaction boursière positive , Datadog faisant figure de valeur “de qualité” dans un secteur technologique exigeant.

Guidance 2026 crédible , avec une visibilité élevée grâce aux grands clients.

Croissance robuste tirée par le cloud, l’IA et l’observabilité des données .

Résultats T4 2025 nettement supérieurs aux attentes sur le chiffre d’affaires et l’EPS.

Points clés Résultats T4 2025 nettement supérieurs aux attentes sur le chiffre d’affaires et l’EPS.

Croissance robuste tirée par le cloud, l’IA et l’observabilité des données .

Guidance 2026 crédible , avec une visibilité élevée grâce aux grands clients.

Réaction boursière positive , Datadog faisant figure de valeur “de qualité” dans un secteur technologique exigeant.

Pressions concurrentielles et sur les marges, mais trajectoire de croissance intacte.

Datadog, spécialiste des solutions de monitoring, d’analytics et de sécurité cloud, a publié des résultats T4 2025 très solides, confirmant son statut d’acteur clé dans l’écosystème cloud et intelligence artificielle. Dans un environnement où le marché sanctionne durement la moindre faiblesse, Datadog a su dépasser les attentes et rassurer sur sa capacité à croître de manière rentable. 📊 Résultats financiers – T4 2025 Chiffre d’affaires : 953 M$ ( +29% y/y ; consensus 917 M$ )

EPS ajusté : 0,59 $ (consensus 0,55 $ )

Résultat net : ~ 46,6 M$

Billings (ventes contractées) : 1,2 Md$

Marge brute : 76%, stable malgré la hausse des coûts opérationnels 👉 La combinaison croissance élevée + marge brute solide illustre la capacité de Datadog à scaler efficacement, même dans un contexte de coûts plus élevés. 👥 Base clients : un socle de revenus prévisible La société continue d’élargir sa base de grands clients, pilier de la visibilité financière : 603 clients générant plus de 100 000 $ de revenus annuels, en hausse constante. Cette structure renforce : la prévisibilité des revenus ,

la résilience face aux cycles ,

et la capacité à monétiser l’adoption de l’IA et du cloud. 🔮 Perspectives – Q1 2026 et FY2026 Guidance Q1 2026 Chiffre d’affaires : 951–961 M$ (consensus 940 M$ )

EPS ajusté : 0,49–0,51 $ (consensus 0,54 $) 👉 Le marché note une guidance de revenus supérieure aux attentes, malgré un EPS légèrement en retrait à court terme, probablement lié à des investissements continus. Guidance FY2026 Chiffre d’affaires : 4,06–4,10 Md$

EPS ajusté : 2,08–2,16 $ Ces prévisions confirment une trajectoire de croissance solide, avec un équilibre entre expansion et discipline financière. 📈 Réaction du marché : confiance renforcée À la publication, l’action Datadog a progressé nettement. Dans un contexte où : les valorisations tech sont scrutées,

les marges sont sous pression,

et la concurrence est intense, 👉 Datadog se distingue comme une entreprise capable de livrer, guider et exécuter. 🧠 Contexte stratégique et enjeux Datadog bénéficie pleinement de : la montée en puissance de l’ IA ,

la complexité croissante des infrastructures cloud,

les besoins accrus en observabilité, sécurité et analytics. Défis à surveiller Concurrence accrue (hyperscalers, solutions intégrées),

Pressions sur les marges liées à l’investissement et à l’innovation,

Nécessité de rester technologiquement en avance dans un secteur très dynamique. Malgré cela, les résultats et la guidance suggèrent que Datadog est bien positionnée pour maintenir sa croissance et renforcer sa place dans les segments stratégiques du cloud et de l’IA. Source: xStaion5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."