Les récentes mesures tarifaires prises par la Chine et les États-Unis ont des répercussions significatives sur plusieurs secteurs économiques, notamment la tech, la gestion d'actifs, la chimie et les métaux et minerais. Ces nouvelles tarifications créent un climat d'incertitude économique et affectent directement les entreprises et les marchés. Voici une synthèse structurée des principaux impacts observés. Secteur de la tech Nouvelles tarifications : La Chine a annoncé qu'elle imposerait des tarifs supplémentaires de 34% sur tous les biens américains à partir du 10 avril, en réponse aux tarifs imposés par le président Donald Trump. Ce dernier a instauré un tarif de base de 10% sur toutes les importations aux États-Unis et des droits plus élevés pour certains de ses plus grands partenaires commerciaux.

: La Chine a annoncé qu'elle imposerait des tarifs supplémentaires de 34% sur tous les biens américains à partir du 10 avril, en réponse aux tarifs imposés par le président Donald Trump. Ce dernier a instauré un tarif de base de 10% sur toutes les importations aux États-Unis et des droits plus élevés pour certains de ses plus grands partenaires commerciaux. Conséquences pour les grandes entreprises tech : Les actions des grandes entreprises technologiques comme AAPL, AMZN, META, GOOGL, MSFT, NVDA et d'autres entreprises de semi-conducteurs et de logiciels sont en baisse. Les actions des entreprises chinoises cotées aux États-Unis, telles que BABA, BIDU, PDD, JD, SINA, TME, NTES, sont également sous pression. Gestionnaires d'actifs Baisse des actions : Les actions des gestionnaires d'actifs comme APO , BLK , TROW , IVZ , AB sont en baisse en raison des craintes liées aux tarifs. Les frais de gestion, souvent liés à la valeur des actifs sous gestion, pourraient diminuer si les tensions commerciales, l'incertitude économique et les pressions inflationnistes provoquent une baisse prolongée des marchés.

: Les actions des gestionnaires d'actifs comme , , , , sont en baisse en raison des craintes liées aux tarifs. Les frais de gestion, souvent liés à la valeur des actifs sous gestion, pourraient diminuer si les tensions commerciales, l'incertitude économique et les pressions inflationnistes provoquent une baisse prolongée des marchés. Actifs sous gestion de BEN : Franklin Resources (BEN) a annoncé des actifs sous gestion préliminaires de 1,53 billion de dollars à la fin mars 2025, contre 1,57 billion de dollars à la fin février 2025. Cette baisse reflète l'impact des marchés négatifs et des sorties nettes de 4 milliards de dollars, dont 7 milliards de dollars de sorties nettes chez Western Asset Management. Secteur de la chimie Enquête antitrust contre DuPont : Les actions de DD ont chuté après que la Chine a annoncé une enquête sur DuPont China pour une possible violation de la loi antitrust, en représailles aux hausses de tarifs américaines.

: Les actions de ont chuté après que la Chine a annoncé une enquête sur DuPont China pour une possible violation de la loi antitrust, en représailles aux hausses de tarifs américaines. Révisions des recommandations : DOW et LYB ont été dégradés à Neutral par JP Morgan en raison des risques économiques accrus, bien que leurs flux de trésorerie d'exploitation soient solides, ils ne couvrent pas entièrement les dépenses en capital et les dividendes, ce qui inquiète les investisseurs. EMN a été relevé à Buy par Citigroup, en raison de son potentiel de croissance stable malgré l'incertitude économique. Métaux et minerais Rebond des métaux précieux : Les métaux précieux comme l'or et l'argent ont rebondi en raison de l'incertitude du marché et des tensions globales accrues entre les nations, à la suite des mesures tarifaires réciproques entre les États-Unis et la Chine. Les actions de AEM , NEM , GOLD , AUY sont en hausse.

: Les métaux précieux comme l'or et l'argent ont rebondi en raison de l'incertitude du marché et des tensions globales accrues entre les nations, à la suite des mesures tarifaires réciproques entre les États-Unis et la Chine. Les actions de , , , sont en hausse. Baisse des métaux industriels : Les métaux industriels comme le cuivre ont chuté en raison des craintes d'un possible ralentissement économique mondial qui pourrait réduire la demande de matières premières. Les actions de FCX, TECK, RIO, BHP sont en baisse après l'annonce par la Chine de nouveaux tarifs de 34% sur tous les biens américains.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."