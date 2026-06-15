SpaceX poursuit son ascension, gagnant encore 6% en pré-ouverture et s'approchant de la barre des 170 dollars par action après son introduction en bourse record vendredi dernier. La capitalisation boursière de l'entreprise a déjà dépassé les 2 000 milliards de dollars, alimentant un débat intense sur la question de savoir si une telle valorisation est justifiée et ce que l'avenir réserve à ce titre, devenu le plus en vue du marché.

La réalité finira-t-elle par rattraper SpaceX ?

SpaceX a clôturé l'année 2025 avec des pertes dépassant les 5 milliards de dollars, ses dépenses d'investissement continuent de s'accélérer. Rien qu'au premier trimestre 2026, l'entreprise a dépensé 10,1 milliards de dollars, contre 4,1 milliards de dollars au cours de la même période l'année précédente. Une part importante de ces dépenses a été consacrée aux infrastructures d'intelligence artificielle.

Les partisans du titre soulignent le leadership technologique de l'entreprise et les barrières à l'entrée exceptionnellement élevées. Cependant, évaluer aujourd'hui ce qu'une entreprise pourrait potentiellement gagner dans 15, voire 20 ans, introduit inévitablement une part importante de spéculation. Pour mettre les choses en perspective, pour que l'action SpaceX double par rapport à son niveau actuel, la capitalisation boursière de l'entreprise devrait dépasser celle d'Alphabet (Google), un scénario qui semble difficile à justifier compte tenu de la taille relativement modeste de l'activité actuelle de SpaceX par rapport à celle du géant technologique.

CFRA a lancé la couverture de SpaceX avec une recommandation Sell et un objectif de cours de 115 dollars, ce qui implique une baisse de près de 30% par rapport au cours de clôture de vendredi. Selon la société, les investisseurs tablent actuellement sur un scénario de croissance extrêmement agressif tout en négligeant les risques d'exécution importants et les besoins en capitaux colossaux de l'entreprise.

Morningstar se montre encore plus sceptique, estimant la juste valeur de SpaceX à seulement 63 USD par action, ce qui implique une baisse d'environ 70% par rapport aux niveaux actuels.

Les principales interrogations portent sur la capacité de l'entreprise à convertir ses projets ambitieux en flux de trésorerie tangibles. SpaceX continue de présenter aux investisseurs des visions à long terme qui ne se sont pas encore traduites en performances financières. Une attention particulière est accordée aux projets de l'entreprise visant à développer des centres de données orbitaux conçus pour prendre en charge des charges de travail liées à l'IA.

Les investisseurs exigent de plus en plus d'informations concrètes concernant le calendrier de commercialisation de ces initiatives. Certains analystes ont également souligné le manque de transparence concernant les risques liés à l'exécution et la gouvernance d'entreprise dans le prospectus d'introduction en bourse. À mesure que la valorisation de l'entreprise augmente, les attentes en matière de transparence s'accroîtront également.

L'espace est difficile à évaluer

Malgré ces inquiétudes, une partie du marché estime que la valorisation actuelle peut se justifier lorsqu'on l'envisage dans une perspective à très long terme. NewStreet Research a lancé sa couverture de SpaceX avec un objectif de cours de 165 dollars. Selon ses analystes, l'entreprise devrait être évaluée sur un horizon de 20 à 25 ans plutôt que dans le cadre d'un cycle boursier classique. De nombreux investisseurs enthousiastes à l'égard du secteur du « nouvel espace » partagent probablement ce point de vue.

En fin de compte, les cours des actions sont déterminés par les investisseurs prêts à engager des capitaux, et non par les analystes publiant des rapports sceptiques. Les critiques seules suffisent rarement à faire dérailler une tendance haussière forte, en particulier lorsque de nombreux acteurs du marché reconnaissent que le potentiel à long terme de l'entreprise pourrait bien être énorme. Les niveaux de valorisation actuels intègrent une prime substantielle pour la position dominante de SpaceX au sein de l’industrie spatiale américaine. Il s’agit d’un marché qui reste exceptionnellement difficile à pénétrer, nécessitant d’énormes capitaux, une expertise technologique, une tolérance au risque et des années d’expérience.

Jeff Bezos a récemment reçu un rappel douloureux de ces défis après que la gigantesque fusée New Glenn de Blue Origin, une concurrente de Falcon Heavy, aurait explosé, entraînant probablement des retards de plusieurs mois dans le programme. Des événements comme ceux-ci soulignent à quel point il est difficile de reproduire les capacités de SpaceX. Il est tout aussi difficile d’attribuer une valeur au savoir-faire technologique de l’entreprise, à son expérience accumulée en matière de lancements et à ses autorisations réglementaires, qui constituent tous des avantages concurrentiels significatifs. Selon NewStreet, la plupart des éléments clés nécessaires à la réussite future sont déjà en cours de développement. Les partisans de SpaceX affirment que l’entreprise reste de fait inégalée en matière de capacités de lancement orbital.

Les analystes estiment que l'avance technologique de SpaceX sur ses concurrents pourrait atteindre une dizaine d'années. De tels avantages sont intrinsèquement difficiles à quantifier, ce qui se traduit naturellement par une prime de valorisation. Starship devrait augmenter considérablement la charge utile pouvant être mise en orbite par rapport aux systèmes de lancement existants. Une plus grande capacité de lancement pourrait devenir le fondement de l'expansion continue du réseau Starlink.

Les projets de communications satellitaires directes vers les téléphones portables dépendent fortement des capacités de lancement de SpaceX. De même, les centres de données IA en orbite nécessiteraient une augmentation substantielle de la quantité d'infrastructures pouvant être déployées dans l'espace. Selon NewStreet, SpaceX pourrait représenter 90% à 95% de la capacité de lancement mondiale d'ici quatre à cinq ans. Il n'est pas certain que ces estimations tiennent pleinement compte du programme spatial chinois en pleine expansion, qui est devenu un facteur de plus en plus important dans le paysage concurrentiel à long terme.

SPCX (M5)

Source: xStation5