Ce qui monte aujourd'hui : CRML, AMD, SANM (06.10.2025)

CRML (+65%) – Forte hausse après un article de Reuters indiquant que l’administration Trump envisage de prendre une participation dans cette entreprise minière de métaux rares au Groenland .

– Forte hausse après un article de Reuters indiquant que l’administration Trump envisage de dans cette . AMD (+29%) – Envolée après l’annonce d’un accord pluriannuel avec OpenAI pour la fourniture de puces d’intelligence artificielle , susceptible de générer des dizaines de milliards de dollars de revenus annuels et donnant à OpenAI l’option d’acheter jusqu’à 10 % d’AMD .

SANM (+21%) – Hausse notable dans le sillage de l’accord AMD/OpenAI . Bank of America souligne qu’OpenAI s’est engagé à acheter 6 gigawatts de puces AMD , ce qui bénéficie à Sanmina , partenaire industriel privilégié d’AMD.

HSII (+19%) – Le cabinet Heidrick & Struggles accepte une offre de rachat de 1,3 milliard $ menée par Advent International et Corvex Private Equity . Les actionnaires recevront 59 $ par action en numéraire .

CMA (+15%) – L’action grimpe après l’annonce de son rachat par Fifth Third (FITB) dans une transaction en actions de 10,9 milliards $ . Chaque actionnaire de Comerica recevra 1,8663 action Fifth Third , valorisant le titre à 82,88 $ .

FLY (+11%) – Monte après l’annonce de l’acquisition de SciTec , société de technologies de sécurité nationale , pour 855 millions $ (300 M$ en numéraire, 555 M$ en actions Firefly ).

ABVX (+5%) – Gagne du terrain après des résultats positifs de phase 3 pour son médicament obefazimod contre la colite ulcéreuse , montrant un taux de rémission ajusté placebo de 16,4 % , supérieur aux résultats précédents.

TSLA (+3%) – Légère hausse après un teasing vidéo annonçant un événement prévu le 7 octobre , suscitant des spéculations autour d’un nouveau véhicule Tesla .

MBLY (+3%) – En progression après un relèvement à “Achat” par Deutsche Bank avec un objectif de cours à 19 $ , la banque estimant que Mobileye dépassera ses prévisions du T3 .

MU (+2%) – L’action Micron avance après un relèvement à “Surpondérer” par Morgan Stanley, qui porte son objectif de 160 $ à 220 $, prévoyant plusieurs trimestres de hausses de prix à deux chiffres.

