Industrie & Matériaux

• JELD (-31%) : lourde perte trimestrielle (–$0,20 vs est. $0,14) et réduction de 11% des effectifs ; la société abaisse ses prévisions 2025 à $3,1B-$3,2B. Santé & Biotechnologies

• SRPT (-28%) : deux traitements approuvés contre la dystrophie musculaire échouent dans une étude clé, fragilisant les perspectives de la société. Technologie & Semi-conducteurs

• ICHR (-27%) : revenus T3 en deçà du consensus et prévisions T4 abaissées ; le groupe évoque les restrictions d’export vers la Chine et le départ du PDG.

• PLTR (-5%) : baisse malgré un trimestre solide, les investisseurs s’inquiétant d’une valorisation excessive et des paris baissiers de Michael Burry. Consommation & Loisirs

• NCLH (-10%) : recule après des revenus inférieurs aux attentes ($2,94B vs $3,02B) et des prévisions prudentes, reflétant une demande en berne. Énergie & Matières premières

• MPC (-9%) : profits légèrement sous les prévisions ($3,01 vs $3,15) en raison de coûts de maintenance en hausse.

• ZTS (-13%) : repli après avoir réduit sa prévision de revenus 2025 à $9,4B-$9,48B, sous les attentes. Services & Ressources humaines

• NSP (-14%) : chute après un T3 raté et des prévisions T4 et FY très inférieures aux attentes, avec un EBITDA divisé par trois. Crypto & Finances

• COIN (-2%) : baisse modérée avec le recul du Bitcoin sous $104 000 et de l’Ether sous $3 500, dans un climat de prudence sur les actifs risqués.

