Le secteur technologique affiche une solide dynamique avec Fabrinet, Sanmina et Upwork, tous soutenus par des résultats supérieurs aux attentes .

Les fusions-acquisitions dopent le marché : Evoke Pharma et Denny’s s’envolent après des offres de rachat en cash à fortes primes.

Tern Therapeutics brille dans la santé après des résultats cliniques prometteurs dans la leucémie myéloïde chronique.

Consommation / Restauration Denny’s (DENN) +49% : Progresse après l’annonce de son rachat en numéraire à 6,25 $ par action, valorisant la société à environ 620 M$, soit une prime de 52 % .

Hertz (HTZ) +19% : Publie son premier bénéfice en deux ans , dépassant les attentes grâce à une meilleure utilisation de sa flotte.

Yum! Brands (YUM) +4% : Lance une revue stratégique de Pizza Hut pour mieux valoriser la marque. Santé / Biotechnologies Tern Therapeutics (TERN) +24% : Soutenue par des résultats encourageants dans un essai clinique contre la leucémie myéloïde chronique, avec 64 % de réponse majeure. Technologie / Industrie Fabrinet (FN) +8% : Dépasse les attentes au T1 et relève ses prévisions, portée par une forte croissance des télécoms (+59 %) .

Sanmina (SANM) +16% : Annonce des résultats supérieurs et prévoit un chiffre d’affaires trimestriel entre 2,9 et 3,2 Md$, au-dessus des estimations.

Upwork (UPWK) +19% : Délivre un EBITDA supérieur de 10 M$ aux attentes et anticipe une poursuite de la croissance du GSV. Médias / Communication iHeartMedia (IHRT) +18% : Gagne après des informations selon lesquelles Netflix envisagerait d’acheter des licences de podcasts vidéo auprès du groupe. Immobilier Whitestone REIT (WSR) +6% : En hausse après une offre d’achat de MCB Real Estate à 15,20 $ par action. Jeux et paris en ligne Super Group (SGHC) +10% : Progresse grâce à des résultats supérieurs aux attentes et un relèvement de ses prévisions annuelles.

