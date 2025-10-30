Chipotle : baisse significative après la publication des résultats, recul à deux chiffres

Chipotle est l'un des symboles de la restauration rapide aux États-Unis. L'entreprise a publié des résultats qui ont entraîné une chute du cours de son action, bien qu'elle ait dépassé les attentes du marché. Elle a échoué dans un domaine extrêmement crucial, signalant aux investisseurs que la croissance actuelle et prévue est presque impossible à atteindre. Après la publication, les actions ont chuté d'environ 16 %. À première vue, les résultats semblent bons pour une entreprise de cette envergure. Le chiffre d'affaires a augmenté de 3 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de plus de 7 % par rapport à l'année précédente.

Le bénéfice par action ajusté a augmenté de 7,4 %.

Rachat d'actions généreux à hauteur de 686,5 millions de dollars.

De plus, la chaîne de restaurants prévoit plus de 315 ouvertures en 2025 et au moins 350 en 2026. Alors, quel est le problème ? Les sections suivantes du rapport financier apportent de plus en plus de déceptions et de menaces. Baisse des marges d'exploitation et des marges des restaurants, respectivement à 15,9 % et 24,5 %.

Chiffre d'affaires à périmètre constant : +0,3 %. Le marché avait de grandes attentes pour l'entreprise. Chipotle a réalisé de très bons résultats en 2023-2024. Des programmes de fidélité attrayants et des améliorations opérationnelles ont considérablement stimulé le chiffre d'affaires de l'entreprise, mais au milieu de l'année 2024, les premiers signes indiquant que le taux de croissance n'était pas viable sont apparus. Chipotle subit des pressions provenant de deux directions principales. Le premier facteur est un type de risque de marché. Une partie importante du menu du restaurant comprend du bœuf, dont le prix a grimpé en flèche cette année en raison des tensions et des faiblesses accumulées dans le secteur. Cependant, ce n'est là qu'un problème parmi d'autres ; la deuxième menace qui pèse sur l'entreprise est beaucoup plus grave et durable, ce dont la direction discute en ouverture. Les clients cibles de la chaîne, les personnes âgées de 25 à 35 ans et les ménages dont le revenu annuel est inférieur à 100 000 dollars, représentent environ 40 % des ventes. Comme l'admet l'entreprise, la demande de ce groupe clé est en train de s'effondrer. Les indicateurs du chômage et de la confiance des consommateurs se détériorent, mais ils ne reflètent pas la gravité de la situation. Les segments les plus pauvres et les plus jeunes de la société ressentent beaucoup plus vivement que les autres les effets de l'inflation et la pression sur le marché du travail, sans bénéficier du tout de la hausse des prix des actifs. Bien au contraire. Et ce n'est pas un échec unique pour Chipotle. Reuters rapporte qu'il s'agit d'une tendance qui touche l'ensemble du secteur, comme le reflètent les rapports financiers des concurrents. La société a revu ses prévisions à la baisse pour la troisième fois cette année, indiquant désormais une baisse « à un chiffre » du « LfL » en 2025. Elle annonce simultanément une approche « lente et prudente » en matière d'augmentation des prix. Le transfert incomplet des coûts aux clients exercera une pression à court terme sur les marges, mais permettra de conserver une clientèle plus importante. Parallèlement, l'expansion rapide et soutenue du réseau vise à préserver le potentiel d'échelle. Ces mesures correctives sont prometteuses à long terme, mais de nombreux investisseurs s'attendent à une croissance immédiate. CMG.US (D1)

Source: xStation5

