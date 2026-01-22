L’action Ubisoft connait une journée noire, aujourd'hui, à la Bourse de Paris, signant une chute historique qui illustre la gravité de la crise traversée par le géant français du jeu vidéo. En cause : une annonce stratégique lourde de conséquences, mêlant réorganisation interne, annulations de projets emblématiques et perspectives financières fortement dégradées.

📉 Ubisoft en Bourse : une séance historique

Une chute sans précédent du titre

Ce jeudi, le titre Ubisoft s’est effondré de plus de 34% en séance, enregistrant la plus forte baisse de son histoire sur une journée. Dès l’ouverture, l’action plongeait de 28,38% à 4,75 euros, entraînant une suspension temporaire de cotation face à l’ampleur du mouvement.

Une fois les échanges repris, la dégringolade s’est poursuivie jusqu’à atteindre -34,37%, dépassant largement le précédent record négatif d’octobre 2013, lorsque le titre avait reculé de 31,92% en séance. Ce mouvement brutal témoigne d’une perte de confiance massive des investisseurs.

Une réaction violente des marchés

Cette chute reflète la nervosité extrême des marchés face à la situation financière du groupe. Les annonces faites la veille ont été perçues comme un aveu de difficultés structurelles profondes, remettant en question la capacité d’Ubisoft à redresser rapidement sa trajectoire.

Dans un contexte déjà tendu pour le secteur du jeu vidéo, marqué par des coûts de développement élevés et une concurrence accrue, la sanction boursière apparaît particulièrement sévère.

UBI.FR en période H1. Source : xStation.

Une réorganisation massive et 6 jeux annulés

Une restructuration stratégique d’ampleur

Mercredi, Ubisoft a dévoilé une nouvelle organisation interne inédite, présentée comme nécessaire pour regagner en compétitivité. Toutefois, cette transformation s’accompagne d’une nouvelle cure d’austérité, illustrant l’urgence de la situation financière.

Le groupe anticipe désormais une perte opérationnelle d’un milliard d’euros pour son exercice fiscal 2025-2026. Cette prévision intègre l’impact des décisions stratégiques récentes, notamment l’abandon de plusieurs projets et le report d’autres titres majeurs.

L’annulation choc de Prince of Persia

Parmi les annonces les plus marquantes figure l’annulation définitive de “Prince of Persia : Les Sables du Temps”, remake très attendu d’un jeu culte des années 2000. Malgré plusieurs années de développement et une forte attente de la communauté, le projet ne verra jamais le jour.

Au total, six jeux sont abandonnés, dont quatre titres non annoncés et un jeu mobile, selon les précisions du groupe. Par ailleurs, sept autres jeux bénéficieront d’un temps de développement supplémentaire, ce qui repousse d’autant les perspectives de revenus.

Pression financière et plan d’économies

Un nouveau plan d’économies de 200 millions d’euros

Pour tenter de contenir ses pertes, Ubisoft a annoncé un nouveau plan d’économies de 200 millions d’euros sur les deux prochaines années. Cette initiative s’inscrit dans une série de mesures déjà engagées pour réduire les coûts fixes et adapter la structure du groupe à un environnement plus contraint.

Ces économies devraient concerner plusieurs postes de dépenses, notamment les effectifs, les infrastructures et certains projets de développement jugés non prioritaires.

Fermetures de studios et restructurations

Ces derniers mois, Ubisoft a déjà procédé à la fermeture de plusieurs studios, notamment à Stockholm et Halifax. Des restructurations ont également été menées dans les studios d’Abu Dhabi, Redlynx (Finlande) et Massive (Suède).

Ces décisions illustrent la volonté du groupe de resserrer son périmètre opérationnel, mais elles soulignent aussi l’ampleur des ajustements nécessaires pour retrouver un équilibre financier durable.

Quels enjeux pour l’avenir d’Ubisoft ?

Crédibilité stratégique et confiance des investisseurs

La situation actuelle pose la question de la crédibilité de la stratégie à long terme d’Ubisoft. Les annulations répétées de projets et les reports de jeux fragilisent la visibilité du groupe sur ses futurs revenus, un élément clé pour les investisseurs.

La capacité d’Ubisoft à livrer des franchises fortes, rentables et régulières sera déterminante pour espérer un redressement du titre en Bourse.

Un secteur en pleine mutation

Au-delà du cas Ubisoft, cette crise illustre les défis structurels du secteur du jeu vidéo, confronté à l’explosion des coûts de développement, à l’évolution rapide des attentes des joueurs et à la pression des actionnaires sur la rentabilité.

Dans ce contexte, les prochains mois seront cruciaux pour évaluer si la réorganisation annoncée permettra réellement au groupe de retrouver le chemin de la croissance.

FAQ

Pourquoi l’action Ubisoft s’est-elle effondrée en Bourse ?

La chute est liée à l’annonce d’une réorganisation massive, à l’annulation de six jeux et à la prévision d’une perte opérationnelle d’un milliard d’euros pour 2025-2026.

Quelle est l’ampleur de la baisse du titre Ubisoft ?

Le titre a chuté de plus de 34% en séance, soit la plus forte baisse journalière de son histoire à la Bourse de Paris.

Quels jeux Ubisoft ont été annulés ?

Parmi les jeux annulés figure notamment Prince of Persia : Les Sables du Temps, ainsi que quatre titres non annoncés et un jeu mobile.

Ubisoft prévoit-il d’autres mesures d’austérité ?

Oui, le groupe a annoncé un plan d’économies supplémentaire de 200 millions d’euros sur deux ans, en plus des fermetures et restructurations de studios.

La situation d’Ubisoft est-elle représentative du secteur ?

Elle reflète en partie les difficultés structurelles du secteur du jeu vidéo, marqué par des coûts élevés, une concurrence intense et des attentes accrues en matière de rentabilité.