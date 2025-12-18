Circle: Nouveau partenariat stratégique avec Intuit

Points clés Intuit signe un partenariat stratégique pluriannuel avec Circle pour intégrer l’USDC et les technologies de stablecoins à ses produits.

L’objectif est d’accélérer les paiements, réduire les coûts et offrir des expériences financières globales et programmables.

Intuit est une entreprise mondiale de technologie financière, connue pour ses plateformes TurboTax, QuickBooks, Credit Karma et Mailchimp. Le groupe accompagne près de 100 millions de clients à travers le monde dans la gestion de leurs impôts, de leur trésorerie, de leur crédit et de leurs activités financières, en s’appuyant sur la donnée, l’intelligence artificielle et l’expertise humaine. Un partenariat stratégique autour des stablecoins Intuit a annoncé la signature d’un partenariat stratégique pluriannuel avec Circle, l’un des leaders mondiaux des infrastructures financières basées sur la blockchain. Cet accord permettra à Intuit de s’appuyer sur l’infrastructure de Circle et sur le stablecoin USDC afin d’intégrer des capacités de paiements plus rapides, moins coûteuses et disponibles 24/7 à l’ensemble de sa plateforme. Les cas d’usage visés incluent notamment les remboursements d’impôts, les paiements transfrontaliers, l’épargne et les paiements pour les particuliers et les entreprises, ouvrant la voie à des services financiers jusqu’ici difficiles à mettre en œuvre via les rails traditionnels. Réactions boursières À la suite de cette annonce, l’action Circle évolue en hausse de près de 5%. Source: xstation5 FAQ Q: Pourquoi Intuit mise-t-elle sur les stablecoins avec Circle ?

Ce partenariat permet à Intuit d’intégrer l’USDC et des infrastructures blockchain afin d’améliorer la rapidité, le coût et la disponibilité des flux financiers sur ses plateformes. L’objectif est de proposer de nouveaux usages, comme des remboursements plus rapides ou des paiements internationaux simplifiés, difficiles à réaliser avec les systèmes de paiement traditionnels. Q: Comment le marché boursier a-t-il réagi à cette annonce ?

À la suite de l’annonce du partenariat, l’action Circle a progressé d’environ 5 %, traduisant un accueil positif des investisseurs qui voient dans cette alliance un levier de croissance et d’adoption accrue des stablecoins.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."