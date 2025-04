CME Group et CBOE Global Markets sous les projecteurs de Morgan Stanley et Bank of America 🔔

CME Group (CME.US) et CBOE Global Markets (CBOE.US) figurent parmi les principaux fournisseurs d’instruments financiers, principalement destinés aux investisseurs institutionnels aux États-Unis. Les actions des deux entreprises ont affiché de très bonnes performances lors des récents reculs de marché, grâce à une activité de trading exceptionnellement élevée sur de multiples marchés. Cependant, Bank of America a abaissé sa recommandation sur CBOE de « Achat » à « Neutre », tandis que Morgan Stanley a relevé son objectif de cours pour CME Group à 301 dollars par action, contre 263 dollars précédemment, ce qui implique un potentiel de hausse d’environ 20 % par rapport aux niveaux actuels. CME exploite le Chicago Board of Trade (CBOT), le New York Mercantile Exchange (NYMEX) pour l’énergie, et le Commodity Exchange (COMEX) pour les métaux, avec une forte exposition aux contrats à terme sur le S&P 500, le Bitcoin, ainsi qu’aux options liées au marché obligataire. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile CBOE est surtout connue pour son exposition aux options sur indices boursiers (en tant qu’opérateur de la plus grande bourse d’options des États-Unis, CBOE Options Exchange), aux options sur actions individuelles, ainsi qu’à l’indice de volatilité CBOE (VIX). En période d’incertitude sur les marchés, la demande de couverture et les volumes d’échange record ont permis aux deux sociétés de rester largement à l’abri des baisses boursières à Wall Street. Par ailleurs, la guerre commerciale en cours a alimenté une forte activité de couverture sur les marchés de matières premières (or, produits agricoles), ce qui soutient principalement CME Group. Les points principaux relevés par les analystes Commentant CME Group, les analystes de Morgan Stanley ont souligné l’« avantage concurrentiel » de la société sur les marchés des options et des matières premières, notant que 80 % de son chiffre d’affaires provient des commissions et frais de compensation. Les volumes d’échange en 2025 et 2026 devraient dépasser le taux de croissance annuel moyen de 7 %, avec une croissance des volumes attendue de 15 % cette année et de 12 % l’an prochain, soutenant les perspectives d’activité de CME. Au cours des 12 derniers mois, le chiffre d’affaires de CME a atteint 6,12 milliards de dollars, et au dernier trimestre, la société a rapporté des volumes d’échange moyens quotidiens record de 29,8 millions de contrats, dont 9,2 millions liés aux options sur obligations américaines. Morgan Stanley a également mis en avant le modèle économique contracyclique encourageant de CME, qui permet à l’entreprise de faire preuve de résilience pendant les périodes de turbulences sur les marchés. Parallèlement, Bank of America a abaissé son objectif de cours pour CBOE à 227 dollars, invoquant la possibilité de volumes d’échange plus faibles au second semestre 2025 ainsi qu’en 2026 et 2027. BofA valorise CBOE à 20 fois les bénéfices estimés pour 2027. Les nouvelles prévisions de bénéfices pour le second semestre de cette année sont de 4,60 dollars par action contre 5,07 précédemment, et de 9,89 et 11,37 pour 2026 et 2027 respectivement, contre 11,16 et 12,99 auparavant. Actions CBOE Global Markets (D1) et CME Group (D1) Les actions de CBOE Global Markets ont chuté de près de 12 % par rapport à leurs sommets historiques et testent actuellement la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours. L’entreprise semble disposer d’un modèle économique moins résilient que celui de CME, bien qu’un intérêt marqué et une volatilité récente dans l’indice VIX puissent contribuer à soutenir la performance de CBOE.

Source: xStation5 Les actions de CME Group s’en sortent nettement mieux, les replis s’étant arrêtés à la moyenne mobile EMA à 50 jours et au retracement de Fibonacci de 23,6 % de la vague haussière de 2024. L’entreprise verse un dividende depuis 23 ans, avec un rendement actuel de 4,2 %. Les analystes d’UBS et de Raymond James maintiennent des objectifs de cours à respectivement 290 et 287 dollars par action. Source: xStation5 Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

