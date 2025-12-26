- Acquisition majeure : Coforge, prestataire indien de services informatiques, annonce le rachat d’Encora pour 2,35 milliards de dollars.
- Objectifs stratégiques : Renforcer les compétences en IA et élargir la présence géographique, notamment aux États-Unis et en Amérique latine.
- Financement : L’opération sera financée par une émission d’actions et une levée de fonds pouvant atteindre 550 millions de dollars.
- Impact financier : La nouvelle entité vise un chiffre d’affaires annuel de 2 milliards de dollars d’ici mars 2027 et une marge EBIT de 14 %.
Une acquisition stratégique pour Coforge
Renforcement des compétences en IA
Coforge, l’un des leaders indiens des services informatiques, a annoncé vendredi l’acquisition d’Encora, une société spécialisée en intelligence artificielle, pour une valeur d’entreprise de 2,35 milliards de dollars. Cette opération s’inscrit dans une volonté de développer ses capacités internes en IA, un secteur en pleine expansion et considéré comme une source majeure de revenus futurs. Encora, soutenue par des fonds d’investissement comme Advent International et Warburg Pincus, se distingue par ses solutions en ingénierie de produits, cloud et gestion des données.
Cette acquisition permettra à Coforge de se positionner comme un acteur clé dans le domaine de l’IA, tout en accélérant son développement technologique. Selon Pareekh Jain, fondateur du cabinet de conseil EIIR Trend, cette fusion propulsera Coforge devant des concurrents comme Persistent, Mphasis et Hexaware, faisant d’elle la septième entreprise informatique indienne en termes de revenus.
Un financement innovant
Pour financer cette opération, Coforge émettra des actions de préférence à un prix de 1 815,91 roupies par unité, soit une prime de 14,5% par rapport au cours de clôture de vendredi. Les actionnaires d’Encora obtiendront une participation de 20% dans la nouvelle entité fusionnée. Par ailleurs, Coforge prévoit de rembourser la dette d’Encora grâce à une levée de fonds pouvant atteindre 550 millions de dollars, soit par un prêt relais, soit par un placement institutionnel qualifié d’actions.
Un impact financier et géographique significatif
Croissance et synergies attendues
La nouvelle entité issue de cette fusion devrait afficher une marge EBIT de 14% et devenir rentable sur le bénéfice par action d’ici l’exercice 2027. Coforge, qui a enregistré un chiffre d’affaires de 120,51 milliards de roupies (1,34 milliard de dollars) pour l’exercice 2025, soit une progression de 32% sur un an, table sur un chiffre d’affaires combiné de 2 milliards de dollars d’ici mars 2027. Encora, de son côté, a réalisé un chiffre d’affaires de 516 millions de dollars en 2025.
Cette acquisition permettra également à Coforge de renforcer sa présence dans l’Ouest et le Midwest des États-Unis, tout en bénéficiant de la main-d’œuvre d’Encora, forte de 3 100 salariés en Amérique latine. Actuellement, 58% du chiffre d’affaires de Coforge provient des Amériques du Nord et du Sud, une part qui devrait croître grâce à cette opération.
Calendrier et finalisation
La finalisation de l’acquisition est prévue dans un délai de quatre à six mois. Coforge a fait appel à BDA Partners comme banque d’investissement pour accompagner cette transaction. L’opération marque une étape clé dans la stratégie de croissance externe de Coforge, qui mise sur l’innovation technologique et l’expansion internationale pour consolider sa position sur le marché mondial des services informatiques.
FAQ
1. Pourquoi Coforge acquiert-elle Encora ?
Coforge cherche à renforcer ses compétences en intelligence artificielle et à étendre sa présence géographique, notamment aux États-Unis et en Amérique latine, où Encora dispose d’une expertise et d’une main-d’œuvre qualifiée.
2. Comment l’acquisition sera-t-elle financée ?
L’opération sera financée par une émission d’actions de préférence (1,89 milliard de dollars) et une levée de fonds pouvant atteindre 550 millions de dollars, soit via un prêt relais, soit par un placement institutionnel qualifié.
3. Quels sont les objectifs financiers de cette fusion ?
La nouvelle entité vise un chiffre d’affaires annuel de 2 milliards de dollars d’ici mars 2027 et une marge EBIT de 14%. L’acquisition devrait également être relutive sur le bénéfice par action à l’horizon 2027.
4. Quel est l’impact de cette acquisition sur le classement de Coforge en Inde ?
Selon Pareekh Jain, fondateur d’EIIR Trend, cette fusion permettra à Coforge de devancer des concurrents comme Persistent, Mphasis et Hexaware, devenant ainsi la septième entreprise informatique indienne en termes de revenus.
5. Quand l’acquisition sera-t-elle finalisée ?
La finalisation de l’opération est attendue dans un délai de quatre à six mois.
