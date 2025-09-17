Conférence de M. Powell, président de la Réserve fédérale (LIVE)

Une conférence avec le président de la Fed, Jerome Powell, vient de débuter. Voici les commentaires les plus importants formulés par le banquier : La création d'emplois a ralenti et les risques de baisse de l'emploi ont augmenté.

Le chômage reste faible, mais a légèrement augmenté.

L'activité dans le secteur du logement reste faible.

Le ralentissement de la croissance du PIB reflète en grande partie le ralentissement des dépenses de consommation.

Le ralentissement de la croissance reflète en grande partie le ralentissement de la consommation.

L'inflation a augmenté récemment et reste quelque peu élevée.

L'inflation a diminué par rapport aux sommets atteints mi-2022, mais reste quelque peu élevée.

La demande de main-d'œuvre s'est affaiblie.

Le ralentissement de la croissance de l'emploi reflète en grande partie la baisse de la population active.

La croissance de l'emploi salarié a considérablement ralenti, reflétant la baisse de l'immigration et de la participation.

Le chômage est resté pratiquement inchangé au cours de l'année écoulée.

Le scénario de base est que l'impact des droits de douane sur l'inflation sera de courte durée.

Le risque d'une inflation persistante due aux droits de douane doit être géré et évalué.

L'effet global des droits de douane sur l'inflation reste à déterminer.

Les changements de politique évoluent et leurs effets sur l'économie sont incertains.

Au-delà de l'année prochaine, la plupart des mesures des anticipations d'inflation sont compatibles avec l'objectif de 2 %.

L'inflation des biens s'est accélérée, tandis que la désinflation des services se poursuit.

Il est possible que les droits de douane soient à l'origine d'un certain ralentissement du marché du travail.

Les changements sur le marché du travail sont principalement dus à l'évolution de l'immigration.

Il est possible que les droits de douane soient à l'origine d'un certain ralentissement du marché du travail.

Les changements sur le marché du travail sont principalement dus à l'évolution de l'immigration.

Je ne peux plus affirmer que le marché du travail est solide. Lors de la conférence de presse, M. Powell tente de calmer les investisseurs et de souligner la dépendance de la Fed à l'égard des données. Le dollar se renforce légèrement et l'EURUSD réduit les gains réalisés juste après l'annonce de la décision.

