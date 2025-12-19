Conférence de M. Ueda, gouverneur de la Banque du Japon (EN DIRECT)

Lors de la conférence de presse d'aujourd'hui, le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a présenté une évaluation prudemment optimiste de l'économie japonaise, soulignant que celle-ci affiche une croissance modérée, même si certaines faiblesses persistent. M. Ueda a souligné que les données de l'enquête Tankan montrent une réduction de l'incertitude concernant les prévisions de bénéfices des entreprises, ce qui suggère une amélioration du climat des affaires. Le gouverneur a noté que les risques pesant sur l'économie américaine et la politique commerciale ont entraîné une diminution de l'incertitude, indiquant un changement dans la perception des risques géopolitiques. Dans le contexte de la politique monétaire, M. Ueda a souligné trois éléments clés : la croissance des salaires devrait se poursuivre l'année prochaine grâce aux politiques salariales actives des entreprises, ce qui est un signal positif pour la consommation. Il a également souligné que les taux d'intérêt réels au Japon resteront très bas, malgré les hausses des taux nominaux, ce qui signifie que la politique monétaire expansionniste sera maintenue. Enfin, il a noté que les hausses de taux se poursuivront si l'économie et l'inflation évoluent conformément aux projections de la BoJ, laissant une marge de manœuvre pour de nouvelles décisions. Le gouverneur Ueda s'est montré peu préoccupé par l'impact du resserrement actuel de la politique monétaire, déclarant que la Banque du Japon n'avait observé aucun effet significatif, ni des hausses de taux actuelles, ni des hausses précédentes. Il a également souligné que le fait que les taux d'intérêt aient atteint leur plus haut niveau depuis 30 ans n'était pas particulièrement significatif à ses yeux, suggérant que le niveau nominal des taux d'intérêt n'était pas le principal indicateur à surveiller. Concernant l'orientation future de la politique monétaire, M. Ueda a indiqué que la BoJ explorerait le taux dit « neutre » à mesure que l'économie et les prix réagiraient aux variations des taux, ce qui signifie une approche flexible adaptée aux conditions économiques réelles. Le gouverneur a mis l'accent sur une approche méthodologique importante : lorsqu'on évalue l'état de l'économie, il faut aller au-delà des taux à court terme et des taux naturels, et prêter plutôt attention aux taux réels et aux conditions de crédit, ce qui suggère une vision plus holistique de l'efficacité de la politique monétaire. En outre, M. Ueda a souligné que les projections de la BoJ concernant le taux neutre restent larges, ce qui laisse à la BoJ une flexibilité considérable pour ajuster sa politique en fonction de l'évolution de la situation économique.

