L'intégration de l'aéroport de Nagpur en Inde soutient les chiffres extérieurs du gestionnaire et limite la dégradation du volume d'activité global.

Les plateformes de Paris-CDG et Orly reculent de 1%, à 10,1 millions de voyageurs, sous la pression des réductions de vols vers le Moyen-Orient.

Le groupe Aéroports de Paris totalise 36,6 millions de passagers en juillet 2026, enregistrant une hausse mesurée de 0,3% sur un an.

Le cours ADP gagne 0,28% à 108,9 euros en séance à la Bourse de Paris ce mardi 18 août 2026. L'opérateur aéroportuaire vient de détailler un trafic de juillet atteignant 36,6 millions de passagers. Cette publication montre une contraction chiffrée sur les plateformes parisiennes, atténuée sur le plan mondial par l'intégration comptable d'un site indien. Les flux d'achats et de ventes sur les actions françaises du secteur aérien dépendent étroitement de ces variations mensuelles de fréquentation.

Un trafic estival freiné dans la capitale

Les chiffres clés du mois de juillet

Le mois d'ouverture des grandes vacances d'été se solde par une fréquentation de 10,1 millions de passagers pour les deux aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Ce décompte indique un recul de 1% en comparaison avec le mois de juillet 2025. La performance des plateformes d'Île-de-France donne la tendance du marché pour le titre au sein des principaux indices boursiers européens.

Ce repli facial de 1% masque une dégradation mécanique de la demande. Le gestionnaire précise que l'activité francilienne a bénéficié d'une base de comparaison statistique favorable, liée aux mouvements de grèves des 3 et 4 juillet de l'année précédente. En retraitant cet effet d'historique, la baisse réelle du trafic parisien atteint 2,2% pour le mois écoulé.

À l'échelle mondiale, le groupe parvient à absorber en grande partie ce ralentissement domestique. Le réseau global sous gestion, comprenant la totalité de ses concessions internationales, totalise 36,6 millions de clients. Ce volume agrégé permet au groupe de dégager une hausse de 0,3% par rapport au même mois de 2025.

Des facteurs géopolitiques et opérationnels

La direction du groupe attribue la contraction parisienne à une série d'éléments sectoriels, en premier lieu les annulations de vols vers le Moyen-Orient. Les compagnies aériennes ont été contraintes d'adapter leurs grilles horaires face à l'enlisement du conflit dans la région. Cette réduction des rotations abaisse l'offre de sièges disponibles au départ des pistes de Roissy et d'Orly.

La facturation du kérosène provoque également des ajustements capacitaires de la part des opérateurs. Les compagnies régulières limitent la voilure sur les liaisons les moins denses pour préserver leurs marges d'exploitation face au coût du carburant. Cette rationalisation pèse directement sur les recettes liées aux redevances que collecte le gestionnaire des infrastructures franciliennes.

Enfin, de multiples contraintes opérationnelles limitent l'efficacité logistique des aéroports. En complément des statistiques de l'entreprise, les avis de l'aviation civile française confirment que l'aéroport d'Orly subit depuis le 10 août 2026 la fermeture complète de sa piste 4 pour un chantier de réfection de quatre mois. Ces travaux massifs réduisent le nombre de décollages possibles au sud de Paris et entraînent des bascules de transporteurs vers l'installation de CDG.

Une dynamique internationale pour compenser

L'intégration stratégique en Inde

Le périmètre d'activité de l'entreprise s'est élargi au cours de la saison estivale. Les statistiques du groupe pour juillet intègrent pour la première fois les données commerciales de l'aéroport de Nagpur. Cette installation portuaire se situe dans l'État du Maharashtra, au centre de l'Inde. Cet élargissement géographique modifie la base de calcul de la direction pour évaluer sa fréquentation globale.

L'opérateur a pris cette plateforme en concession par l'intermédiaire de GMR Airports à la fin du mois de juin 2026. Cette opération capitalistique répond au besoin de diversification territoriale exigé par l'action Aéroports de Paris en Bourse. La direction cherche à multiplier les centres de profits hors de la zone économique européenne.

Pour son premier mois plein de consolidation comptable, l'infrastructure indienne a vu transiter 212 000 passagers supplémentaires. Cet apport de clientèle étrangère compense numériquement le retard accumulé sur le territoire français. Ce relai lointain aide l'entreprise à figer sa progression totale en territoire positif.

Des perspectives annuelles révisées à la baisse

L'évolution de l'action ADP s'inscrit dans le sillage de projections annuelles abaissées. Au cours du mois de juillet, la direction a acté un changement de prévision pour le rythme de croissance de Roissy et d'Orly sur l'ensemble de l'exercice 2026. La nouvelle estimation fixe l'augmentation de la fréquentation locale à 0,5%.

Ce chiffre matérialise un coup de frein par rapport à la feuille de route présentée en début d'année. L'opérateur aéronautique visait initialement une progression comprise entre 1,5% et 2,5% pour l'exercice courant. Les retombées durables de la guerre au Moyen-Orient motivent cet abaissement de la cible financière.

Les gérants de portefeuille ont rapidement intégré cette révision chiffrée dans leurs modélisations de la valeur. La confirmation chiffrée d'un recul en juillet provoque donc peu de remous sur le titre. Les anticipations des transporteurs aériens influencent le comportement de la valeur boursière mais ajustent également les équilibres des ETF sectoriels répliquant l'industrie du voyage.

❓ FAQ

Quels éléments freinent le trafic ADP en France cet été ? Le recul de fréquentation sur les aéroports d'Île-de-France découle des annulations de liaisons aériennes liées au conflit du Moyen-Orient et des révisions de capacités des compagnies pour cause de kérosène cher. Diverses contraintes sur les infrastructures brident également les opérations estivales.

Quel est l'impact de l'aéroport indien de Nagpur sur le groupe ? L'intégration de la concession de Nagpur, actée fin juin 2026, ajoute 212 000 passagers extérieurs au bilan mensuel du groupe. Ce volume étranger annule les pertes de flux parisiens et permet au gestionnaire d'afficher un trafic ADP global stable à +0,3%.

Quelles sont les prévisions de croissance pour Aéroports de Paris en 2026 ? La direction a abaissé son objectif de développement pour Roissy et Orly à seulement 0,5% pour l'année 2026, renonçant à sa fourchette initiale de 1,5% à 2,5%. Ce ralentissement programmé découle directement de l'instabilité prolongée au Moyen-Orient.