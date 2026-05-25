US100 bondit de 1,5 % 📈

Les perspectives d'avancées dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran, évoquées par le président Trump ce week-end, stimulent la hausse des marchés boursiers mondiaux, en particulier celle des contrats à terme sur l'indice américain Nasdaq 100 (US100), qui progressent de plus de 1,5 %, bien que les marchés américains restent fermés aujourd'hui en raison d'un jour férié. Les contrats à terme sur le Brent (OIL) reculent d'environ 4 % aujourd'hui, ce qui fait baisser les rendements obligataires et favorise les flux vers les actifs risqués, tandis que le dollar américain s'affaiblit. L'indice MSCI All Country World a grimpé pour frôler des sommets historiques, tandis que la séance asiatique a été dominée par un sentiment haussier, le Nikkei japonais gagnant près de 3 % dans un contexte de forte progression des valeurs technologiques.

Ces dernières semaines ont montré que les plus grandes entreprises technologiques mondiales restent prêtes à investir des centaines de milliards de dollars dans les infrastructures d'IA, soutenant ainsi de nombreuses sociétés cotées au Nasdaq. Dans le même temps, la croissance des bénéfices au premier trimestre des entreprises du S&P 500 a atteint environ 26 % en glissement annuel — selon Bank of America, le résultat le plus solide depuis 2021. Malgré un ton prudent de la part des dirigeants d'entreprise, les prévisions restent clairement supérieures aux moyennes historiques.

Les principaux rapports sur les résultats de cette semaine seront publiés mercredi par Marvell Technology et Salesforce, suivis jeudi par les détaillants Costco, Dell, Best Buy, Dollar Tree et Gap. Les investisseurs suivront également de près le prochain rapport sur l'inflation PCE, l'indicateur d'inflation privilégié par la Réserve fédérale. Les marchés continuent de surveiller un éventuel accord avec l'Iran et la réouverture possible du détroit d'Ormuz, des développements qui pourraient influencer les prix du pétrole et les futures décisions de la Fed en matière de taux d'intérêt. US100 (intervalle D1) Source: xStation5

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