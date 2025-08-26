Crise politique et tensions budgétaires : le vote de confiance du 8 septembre, un tournant décisif

Le Premier ministre français François Bayrou a annoncé qu’il engagerait le 8 septembre la responsabilité de son gouvernement devant l’Assemblée nationale à travers un vote de confiance, à l’issue de sa déclaration de politique générale sur les orientations budgétaires. En cas de rejet, et ce serait une première sous la Cinquième République, le gouvernement serait contraint de démissionner. Compte tenu de l’impasse parlementaire actuelle, une dissolution de l’Assemblée nationale apparaîtrait alors inévitable, avec le risque de replonger le pays dans la même configuration politique, tout en retardant davantage l’élaboration du budget 2026. Les positions des partis politiques À gauche, La France Insoumise (gauche radicale) et Europe Écologie-Les Verts (gauche écologiste) devraient sans surprise voter contre la confiance. La position du Parti socialiste, en revanche, demeure déterminante. Bien que Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l’Assemblée, et Olivier Faure, premier secrétaire du PS, aient annoncé leur opposition, nous n’excluons pas des négociations avec le gouvernement. Un remaniement ministériel incluant des personnalités socialistes et le retrait du projet de suppression de deux jours fériés pourraient modifier la donne. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile À droite, le Rassemblement National se retrouve dans une position délicate. Jusqu’ici, il s’était abstenu de renverser l’exécutif en ne votant pas les motions de censure. Mais le vote de confiance revêt une symbolique bien différente : apporter son soutien au gouvernement compromettrait son image de défenseur des classes populaires. Une telle option apparaît donc politiquement impossible. Le RN devrait logiquement s’opposer à la confiance. L’arithmétique parlementaire Sur les 577 députés, au moins 264 sont d’ores et déjà certains de s’opposer au gouvernement, soit en deçà du seuil de 289 voix nécessaires pour lui retirer la confiance. Si le Parti socialiste rejoint l’opposition, le total atteindrait 330 voix, rendant la chute de l’exécutif certaine. Même une abstention des socialistes suffirait à renverser le gouvernement, puisque la majorité requise se réduirait alors à 256 voix. Le PS détient donc la clé du scrutin du 8 septembre.

Source: Assemblée Nationale / Toute l'Europe Un risque de paralysie budgétaire Le scénario privilégié par les marchés reste celui d’un rejet de la confiance, entraînant la démission du gouvernement, suivie d’une dissolution de l’Assemblée nationale et de nouvelles élections. Mais cette perspective ouvre une période d’incertitude majeure : il faudrait près d’un mois pour installer une nouvelle Assemblée, puis plusieurs jours pour constituer un gouvernement. Le processus d’élaboration budgétaire repartirait alors pratiquement de zéro, repoussant dangereusement le calendrier du budget 2026. Un tel retard accentuerait les tensions politiques et sociales et renforcerait le risque d’une “année blanche”, qui compromettrait la trajectoire de désendettement de la France. Déjà, l’OAT à 10 ans frôle 3,6%, un seuil technique dont le franchissement pourrait déclencher une spirale de hausse incontrôlée des taux d’intérêt, alors que le service de la dette doit devenir le premier poste budgétaire de l’État en 2027. Réaction des marchés Les banques et les assureurs figurent parmi les premiers touchés. Société Générale chute de 8,20% et Crédit Agricole de 6,01%, victimes à la fois du risque de taux (la hausse des rendements fait baisser la valeur des obligations souveraines qu’ils détiennent) et du risque de crédit (la crédibilité financière de l’État étant fragilisée). Les groupes de la construction et des infrastructures, davantage exposés à l’économie domestique, sont également sous pression : Vinci, Bouygues et Saint-Gobain reculent nettement. À l’inverse, les secteurs tournés vers l’international, comme le luxe et la santé, résistent : LVMH, Hermès, L’Oréal, Sanofi ou Kering demeurent stables, confirmant leur rôle de valeurs refuges en période d’instabilité politique et financière. FRA40 (H4) Source : xStation5 Matéis, Market Analyst – XTB

