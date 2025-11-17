Graphique du jour : USDJPY (17/11/2025)

L'économie japonaise s'est contractée au troisième trimestre pour la première fois en six trimestres, reculant de 0,4 % en glissement trimestriel (-1,8 % en rythme annualisé). Ce recul est dû aux droits de douane américains, qui ont affecté les exportations, tandis que les nouvelles réglementations en matière de logement ont affaibli la demande immobilière. Bien que le ralentissement ait été moins marqué que prévu, il a accru la pression sur les décideurs politiques pour qu'ils mettent en œuvre un nouveau plan de relance budgétaire, d'un montant potentiel de plus de 17 000 milliards de yens, destiné à soutenir les ménages et les secteurs clés. Dans le même temps, la production industrielle a surpris à la hausse en septembre et les investissements en capital sont restés solides, ce qui suggère que les fondamentaux de la croissance ne s'effondrent pas. Toutefois, la baisse du moral des entreprises dans le secteur industriel est remarquable, car elle contraste fortement avec la reprise mondiale observée ces derniers mois. La Banque du Japon reste prudente : l'inflation sous-jacente est toujours inférieure à l'objectif, le gouverneur Ueda insiste sur la nécessité de faire preuve de patience et plusieurs conseillers du gouvernement estiment que les hausses de taux devraient être reportées au printemps 2026.

Les marchés financiers ont réagi beaucoup plus très aux préoccupations budgétaires qu'aux chiffres du PIB eux-mêmes. Les rendements des obligations d'État à long terme ont fortement augmenté — le rendement des JGB à 20 ans a atteint des niveaux jamais vus depuis 1999, et le marché est devenu plus prudent face à une émission de dette aussi importante. Les inquiétudes liées à l'augmentation de l'offre d'obligations, à la hausse de la prime de risque budgétaire et à l'ampleur du plan de relance ont fait baisser les prix des obligations à long terme. À l'heure actuelle, nous ne constatons pas de réaction significative sur le marché des changes : le yen n'a baissé que de 0,00 à 0,10 % par rapport aux devises du G10, tandis que l'indice JP225 recule modérément de 0,28 %.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."