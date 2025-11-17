Les trois marchés à surveiller cette semaine (17.11.2025)

La reprise des activités gouvernementales implique le retour à la publication des données macroéconomiques. Selon les membres de l'administration Trump, certains des rapports retardés pourraient être publiés dès cette semaine. Parallèlement, la réouverture du gouvernement n'a pas réduit l'incertitude des marchés, qui pèse sur le Bitcoin et soutient les cours de l'or. Pour cette raison, il sera pertinent de surveiller le Nasdaq 100, l'Or et le Bitcoin. NASDAQ 100 Mercredi 12 novembre, le gouvernement américain a officiellement mis fin à la plus longue fermeture de son histoire. Selon Kevin Hassett, directeur du Conseil économique national américain, le bureau des statistiques (BLS) publiera les données retardées sur le marché du travail, mais dans une mesure limitée. Le rapport pour septembre est déjà prêt et pourrait être publié cette semaine. La publication des données retardées coïncide avec la première correction importante des indices et des valeurs technologiques depuis avril. L'une des raisons de cette correction est la baisse des anticipations d'une baisse des taux d'intérêt lors de la réunion de la Fed en décembre. Les rapports sur l'emploi retardés pourraient modifier ces perspectives, c'est pourquoi il sera intéressant de surveiller l'indice NASDAQ 100 dans les prochains jours. OR Les cours de l'or se rapprochent discrètement de leur sommet historique, proche de 4 360 dollars l'once. L'incertitude sur les marchés mondiaux reste élevée et la demande ne faiblit pas. Il est intéressant de noter que l'enthousiasme des investisseurs particuliers s'est également refroidi, comme le montre par exemple le nombre de requêtes sur Google. Bitcoin Les cryptomonnaies connaissent une crise à court terme due à la chute du marché boursier américain et à la réduction de l'exposition des investisseurs à long terme. Au cours du mois dernier, les investisseurs à long terme (détenant des actifs depuis plus de six mois) ont vendu au total plus de 850 000 bitcoins. Le prix du BTC a chuté à son plus bas niveau depuis début mai 2025, et le marché connaît une peur extrême comparable à celle des marchés baissiers précédents. D'un autre côté, de nombreux développements potentiellement positifs se profilent à l'horizon. La réouverture du gouvernement signifie également la poursuite des travaux législatifs visant à réglementer le marché. La volatilité ne diminuera certainement pas dans les jours à venir, c'est pourquoi il sera intéressant de surveiller le Bitcoin et les autres cryptomonnaies.

