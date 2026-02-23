Crise transatlantique : le Parlement européen gèle l’accord commercial après l’offensive tarifaire de Trump

🥇 L’or grimpe près de 5 200$ , signe de tension croissante.

⚖️ Rupture transatlantique : le Parlement européen suspend l’accord Le Parlement européen a officiellement gelé la ratification de l’accord commercial UE–USA, dit “Turnberry Agreement”, signé en juillet 2025. Cette décision fait suite à : L’invalidation par la Cour suprême américaine des tarifs imposés via l’IEEPA

La riposte immédiate de Donald Trump via un nouveau mécanisme légal Bruxelles considère que la situation crée une incertitude juridique incompatible avec la ratification. 🏛️ La décision de la Cour suprême : un revers constitutionnel Le 20 février, la Cour suprême (6–3) a jugé que : L’IEEPA ne permet pas d’imposer unilatéralement des tarifs

Le pouvoir de taxation appartient exclusivement au Congrès Résultat : Annulation de tarifs ayant généré entre 130 et 180 milliards $

Perte potentielle estimée à 1 400 milliards $ sur 10 ans Une décision lourde de conséquences pour la politique commerciale américaine. 🔁 La contre-attaque de Trump : Section 122 Quelques heures après le jugement : Signature d’un décret imposant un tarif global de 10%

Hausse à 15% , plafond autorisé par la Section 122

Application prévue le 24 février

Durée maximale : 150 jours (jusqu’en juillet 2026) sans validation du Congrès Trump affirme pouvoir agir sans l’approbation législative et promet d’autres structures tarifaires “légalement permises”. 🇪🇺 Bruxelles : “Un accord est un accord” Le cœur du conflit repose sur une question technique cruciale : 👉 Le tarif de 15% remplace-t-il les engagements de Turnberry ou s’y ajoute-t-il ? Si la mesure est supplémentaire : Les exportations européennes pourraient subir une taxation effective proche de 30% .

Le taux moyen effectif américain pourrait grimper à 24,1%, selon le Yale Budget Lab. Le Parlement européen exige une clarification juridique totale avant toute reprise du processus. 📊 Impact sur les marchés 🥇 Or en forte hausse +2%

Proche de 5 200$ l’once

Reflète la recherche de valeurs refuge 💶 EURUSD stable Les marchés FX semblent hésiter à intégrer pleinement le scénario “tarif sur tarif”. 📈 Actions européennes relativement calmes Les indices restent stables, suggérant que le marché attend davantage de clarté. ⚠️ Les risques pour 2026 1️⃣ Exportateurs européens Un double niveau tarifaire constituerait un choc significatif pour : Automobile

Luxe

Machines industrielles

Chimie 2️⃣ Inflation américaine Des tarifs plus élevés pourraient : Renforcer la pression sur les prix

Complexifier la trajectoire de la Fed 3️⃣ Marché obligataire US Si les recettes tarifaires sont contestées ou remboursées : Pression sur le déficit

Volatilité accrue sur les Treasuries 🔎 Pourquoi les marchés restent-ils calmes ? Trois hypothèses : Les investisseurs anticipent une négociation rapide. Ils considèrent la Section 122 comme temporaire. Ils attendent de voir si le Congrès interviendra. Mais si la logique “tarif cumulatif” se confirme, la réaction pourrait être brutale. 🎯 Conclusion Nous assistons à une reconfiguration majeure des relations commerciales transatlantiques. La Cour suprême limite l’exécutif.

Trump contourne par un autre levier juridique.

L’UE gèle l’accord en attendant des clarifications. Le scénario central devient celui d’une incertitude prolongée, avec : Hausse des actifs refuge

Volatilité potentielle sur les devises et les taux

Risque accru pour les exportateurs européens Les prochaines semaines seront déterminantes pour l’équilibre commercial mondial en 2026. ❓ FAQ Le tarif de 15% est-il temporaire ?

Oui, il peut durer 150 jours sans approbation du Congrès. Peut-il s’ajouter aux tarifs existants ?

C’est l’incertitude majeure actuelle. Pourquoi l’or monte-t-il ?

Recherche de sécurité face au risque géopolitique et commercial. L’accord Turnberry est-il annulé ?

Non, mais sa ratification est suspendue. Les marchés sous-estiment-ils le risque ?

Possiblement, si le scénario cumulatif se matérialise.

