D-Wave entre dans le secteur fédéral. L’action est en hausse !

Les actions de D-Wave Quantum Inc. progressent de 3 % lors de la séance d’aujourd’hui après l’annonce de la création d’une nouvelle unité commerciale visant à accroître l’adoption des technologies quantiques au sein du gouvernement américain. Cette unité se concentrera sur le développement de solutions pour le secteur fédéral, notamment le développement d’applications, la création de produits répondant aux exigences fédérales, ainsi que des activités marketing soutenant le déploiement de systèmes quantiques. La société a récemment installé son ordinateur quantique Advantage2 chez Davidson Technologies. Ce système est utilisé pour résoudre des problèmes clés du gouvernement et traiter des applications sensibles, permettant à D-Wave de tester et d’étendre ses technologies quantiques dans un environnement fédéral. Davidson Technologies travaille à la fois avec le Département de la Défense américain et des clients commerciaux du secteur aérospatial, ce qui élargit considérablement les applications potentielles des ordinateurs quantiques. La création de cette unité fédérale répond à une demande croissante du secteur de la défense américaine pour des technologies quantiques, capables de soutenir la logistique, les transports, l’analyse stratégique et d’autres missions essentielles à la sécurité nationale. La situation rappelle les années 1950 et 1960, lorsque les premiers clients des entreprises de semi-conducteurs étaient les agences gouvernementales et l’armée américaines. Ces premiers contrats avaient permis un développement technologique rapide et une commercialisation accélérée de nouveaux produits, constituant un précédent historique montrant que le soutien du gouvernement peut stimuler la croissance de secteurs innovants. D-Wave fait état d’une hausse de ses revenus et de marges stables, indiquant des fondamentaux solides. L’unité fédérale devrait accroître le potentiel de revenus à moyen terme si l’intérêt pour les technologies quantiques se traduit par des contrats concrets. Bien que la mise en œuvre de telles solutions implique de longs cycles de vente et des défis opérationnels, cette nouvelle unité renforce significativement le potentiel de l’entreprise dans les domaines de la sécurité nationale et de la défense, tout en permettant l’utilisation pratique du système Advantage2. Source: xStation5



