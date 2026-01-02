Points clés Dacia atteint 8,5% de parts de marché en France en 2025, grâce à 139 305 véhicules vendus .

Une stratégie gagnante : prix et transition énergétique Un succès porté par les particuliers Dacia a vendu 139 305 véhicules en 2025, consolidant sa 3ᵉ place sur le marché français des véhicules particuliers. La marque mise sur les ménages, qui représentent 79% de ses ventes, avec une part de marché de 14,3% sur ce segment. La Sandero reste le modèle phare, avec 64 399 immatriculations, confirmant son statut de voiture la plus vendue aux particuliers en France, tous segments confondus. Le Bigster, lancé récemment, a quant à lui conquis le segment C (véhicules compacts) avec plus de 16 000 immatriculations, devenant leader de sa catégorie. Une transition énergétique accélérée Dacia accélère sa mutation vers l’électrification : les motorisations hybrides représentent désormais 27% de ses ventes. Olivier Mornet, Directeur Général, réaffirme l’engagement de la marque à « offrir le meilleur rapport prix/prestations » et annonce une extension des motorisations électrifiées en 2026. Un modèle économique résilient Un positionnement unique sur le marché Dacia doit son succès à une stratégie axée sur l’accessibilité, sans sacrifier la qualité ni l’innovation. Son offre hybride en plein essor et l’arrivée de nouveaux modèles comme le Bigster lui permettent de séduire une clientèle toujours plus large. Un impact positif pour Renault L’action Renault gagne 1,5% à la Bourse de Paris, reflétant la performance commerciale de Dacia et la pertinence de sa stratégie. FAQ Quelle est la part de marché de Dacia en France en 2025 ? Dacia détient 8,5% du marché des véhicules particuliers et 14,3% sur le segment des ménages. Quel est le modèle le plus vendu de Dacia ? La Sandero, avec 64 399 immatriculations en 2025. Quelle est la part des motorisations hybrides chez Dacia ? 27% des ventes en 2025. Quels sont les prochains défis de Dacia ? L’extension de sa gamme électrifiée en 2026 et le maintien de son leadership sur le segment des particuliers.

