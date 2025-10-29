DAX : le DE40 enregistre une légère hausse grâce aux constructeurs automobiles 📈Mercedes en hausse de 5 % grâce à des ventes optimistes

Le bénéfice net de Mercedes a chuté de plus de 30 %, mais l'action est en hausse de près de 5 % aujourd'hui.

Points clés Le DE40 en légère hausse grâce aux banques allemandes et aux constructeurs automobiles

Le bénéfice net de Mercedes a chuté de plus de 30 %, mais l'action est en hausse de près de 5 % aujourd'hui.

Les actions du DAX progressent légèrement aujourd'hui, tirées par BASF, Mercedes, BMW et les banques allemandes. Les marchés attendent la décision de la Fed à 19 h GMT et la conférence de presse du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, prévue aujourd'hui à 19 h 30 GMT. Le DE40 se consolide dans une fourchette étroite, essayant de maintenir l'EMA50 comme support majeur (24 300 points). Source: xStation5 Volatilité des titres du DAX aujourd'hui. Source: Bloomberg Finance L.P Mercedes-Benz T3 2025 : inquiétudes liées aux puces électroniques et baisse des bénéfices Le bénéfice net du troisième trimestre a chuté de 30,8 %, passant de 1,71 milliard d'euros l'année précédente à 1,19 milliard d'euros. Malgré cette baisse, les résultats ont dépassé les prévisions des analystes, qui tablaient sur 1,09 milliard d'euros, entraînant une hausse de 6 % des actions à Francfort.

Mercedes a rassuré les investisseurs sur l'approvisionnement en puces, affirmant que les besoins à court terme étaient couverts, même si les efforts d'approvisionnement mondial se poursuivent.

La pénurie de puces fait suite à la saisie de Nexperia par les autorités néerlandaises, qui a déclenché une interdiction d'exportation de ses composants par la Chine.

Le PDG Ola Källenius a déclaré que cette perturbation était un « déficit induit par la politique » dans le contexte des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Le constructeur automobile est confronté à des droits de douane élevés aux États-Unis : 15 % sur les exportations de l'UE et 25 % sur les pièces automobiles importées en dehors de l'Amérique du Nord.

Les ventes en Chine ont chuté de 27 %, contribuant à une baisse globale de 12 % du volume des ventes mondiales.

Mercedes s'est associé à la société chinoise de conduite autonome Momenta afin de rester compétitif sur le marché local.

M. Källenius a averti que « l'hyperconcurrence en Chine n'est pas près de disparaître ».

L'ensemble du secteur automobile, y compris Nissan et Volkswagen, met également en garde contre d'éventuels arrêts de production en raison de la crise des puces Nexperia. Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."