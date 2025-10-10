DAX : le DE40 tente de maintenir son élan 📈 Brenntag et ArcelorMittal sous pression

Points clés Les indices européens ouvrent vendredi avec des gains prudents ; le DE40 progresse de 0,05 %.

Siemens et MTU Aero Engines sont les valeurs les plus faibles du DAX ; Mercedes-Benz et Continental mènent la hausse.

Les actions Brenntag sont sous pression après une révision à la baisse de la note d'UBS ; ArcelorMittal recule à la suite d'un changement de notation et des commentaires de Goldman Sachs.

Les indices européens ont ouvert en légère hausse, soutenus en partie par l'espoir d'un apaisement de la crise politique en France. La volatilité pourrait s'accentuer vers 16h00, lorsque l'université américaine du Michigan publiera ses données sur la confiance des consommateurs et les anticipations inflationnistes. DE40 (intervalle H1) Le contrat à terme allemand DAX (DE40) oscille autour de 24 750 points et teste la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes (ligne orange) sur le graphique horaire, soutenu en outre par les réactions antérieures des prix depuis début juillet. Source: xStation5 Actions les plus actives du DAX allemand. Source : Bloomberg Finance L.P. Brenntag déclassé par UBS UBS déclasse Brenntag à « Vendre » et abaisse son objectif de cours à 45 € (contre 56 € auparavant), invoquant une détérioration des perspectives. L'action recule de près de 4 % aujourd'hui. La faiblesse de la demande sur le marché final et la surcapacité de l'industrie chimique devraient peser sur les volumes et les marges des distributeurs de produits chimiques au moins jusqu'au premier semestre 2026 , a écrit l'analyste Nicole Manion .

UBS déclasse Brenntag à « Vendre » et abaisse son objectif de cours à 45 € (contre 56 € auparavant), invoquant une détérioration des perspectives. L'action recule de près de 4 % aujourd'hui. La faiblesse de la demande sur le marché final et la surcapacité de l'industrie chimique devraient peser sur les volumes et les marges des distributeurs de produits chimiques au moins jusqu'au premier semestre 2026, a écrit l'analyste Nicole Manion. Les prévisions de bénéfices pour 2025-2027 ont été revues à la baisse bien en dessous du consensus, car UBS estime que les risques pesant sur les ventes et la rentabilité se sont accrus ; cette prévision suggère un cycle baissier plus long que celui actuellement pris en compte par le marché. Brenntag (D1) Les actions Brenntag sont en baisse depuis un certain temps et oscillent près des niveaux observés pour la dernière fois en août 2020. Malgré cela, le ratio cours/bénéfice du groupe chimique reste élevé, à deux chiffres. Source: xStation5 Le géant de l'acier sous pression Goldman Sachs abaisse la note d'ArcelorMittal (MT) de « Achat » à « Neutre », tout en revisant à la hausse son objectif de cours à 30 € (contre 29 € auparavant). En conséquence, l'action recule de plus de 2 % aujourd'hui, prolongeant son repli après avoir atteint des sommets historiques. Selon GS, la thèse haussière s'est largement vérifiée : la déflation des matières premières a soutenu les marges et les perspectives de mesures de sauvegarde efficaces sur les marchés clés ont soutenu le sentiment. Après un gain d'environ 55 % depuis son ajout à la liste des titres à acheter, l'action semble désormais pleinement valorisée.

Le rapport risque/récompense est équilibré : le potentiel de hausse dépend de la persistance des vents favorables en matière de coûts et de la mise en œuvre cohérente de la politique européenne ; les risques de baisse comprennent un renversement de tendance pour le minerai de fer/charbon métallurgique ou une hausse des coûts énergétiques comprimant les spreads, un affaiblissement de l'application des mesures de sauvegarde, l'incertitude tarifaire et les risques pesant sur la rentabilité de la coentreprise indienne. Arcelor Mittal (D1) Source: xStation5

