L'indice US100 recule de 0,5 % 📉La baisse des actions Meta se poursuit en raison des préoccupations liées aux dépenses d'investissement dans l'IA et des commentaires de la Deutsche Bank

L'indice US100 a perdu plus de 0,5 % aujourd'hui, principalement en raison de la baisse des actions Meta Platforms, qui a pesé sur le thème de l'IA, les investisseurs ayant réagi avec prudence face aux importantes dépenses d'investissement de la société dans ce domaine. La Deutsche Bank a abaissé l'objectif de cours de l'action de 930 $ à 880 $ (tout en maintenant sa recommandation d'achat). Meta était considérée par Wall Street comme l'un des grands gagnants de la « tendance IA », monétisant les publicités numériques et intégrant l'IA dans les applications « Family App » : Facebook, Instagram et WhatsApp.



La Deutsche Bank met en garde contre les dépenses d'investissement dans l'IA ? Les analystes ont mentionné des investissements dans l'IA et les infrastructures plus importants que prévu, qui pèseront sur les flux de trésorerie à court terme.

Meta se négocie à 650 dollars, avec une capitalisation boursière de 1 600 milliards de dollars et un ratio cours/bénéfice d'environ 23,5, considéré comme faible par rapport à son fort potentiel de bénéfices à court terme.

Les actions de Meta ont connu une baisse après l'annonce de plans visant à accélérer les investissements dans l'IA. Les analystes de la Deutsche Bank ont souligné que ces initiatives entraîneront une augmentation significative des dépenses d'investissement au cours des prochains trimestres.

La Deutsche Bank a revu à la baisse ses estimations de flux de trésorerie disponible de 40 % pour l'exercice 2026 et de 30 % pour l'exercice 2027, reflétant la hausse des dépenses liées à l'IA. Activité principale solide et potentiel de croissance Malgré la pression à court terme sur les flux de trésorerie, la Deutsche Bank a réaffirmé que le moteur publicitaire de Meta reste « fondamentalement très solide ».

Les investissements dans l'IA stimulent l'engagement et améliorent les performances de la plateforme publicitaire , faisant de Meta « la plateforme publicitaire à grande échelle qui connaît la croissance la plus rapide ».

et , faisant de Meta Au cours des 12 derniers mois, Meta a généré un flux de trésorerie disponible considérable de 50,1 milliards de dollars et a augmenté son chiffre d'affaires de 19,4 % pour atteindre 178,8 milliards de dollars.

Les analystes prévoient une nouvelle augmentation de 19 % du chiffre d'affaires pour l'exercice 2025, soulignant ainsi la dynamique de croissance soutenue. Les investissements dans l'IA sont considérés comme stratégiques et non comme risqués La Deutsche Bank a défendu l'allocation de capital de Meta, arguant que les dépenses en IA et en infrastructure génèrent déjà des retours sur investissement grâce à un engagement accru des utilisateurs et à une plus grande efficacité publicitaire.

La banque a souligné les opportunités à long terme dans les domaines de la messagerie professionnelle, de Meta AI et des appareils portables, tout en reconnaissant que ces projets ont un délai de rentabilité plus long. La Deutsche Bank reste optimiste quant à la croissance à long terme de Meta tirée par l'IA, considérant le recul actuel comme un coût temporaire lié à la mise à l'échelle de la prochaine phase de publicité numérique et d'innovation. Source: xStation5

