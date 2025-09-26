DAX : Marché européen en légère hausse, dans l'attente du PCE

La séance d'aujourd'hui sur les marchés boursiers européens a débuté sur une note positive. Les contrats à terme sur la plupart des principaux indices étaient dans le vert, indiquant un optimisme modéré parmi les investisseurs. Le DAX allemand a également connu une ouverture en territoire positif, suggérant que le marché tente de maintenir une dynamique positive malgré les récentes turbulences géopolitiques et les corrections aux États-Unis. Les valorisations des contrats augmentent d'environ 0,1 à 0,2 %. Le leader de la croissance aujourd'hui est l'Espagne, dont l'indice IBEX35 progresse d'environ 0,6 % grâce à de bonnes données macroéconomiques.

Sur la scène internationale, les investisseurs analysent les dernières décisions de l'administration de Donald Trump. L'ancien président américain a annoncé l'introduction de droits de douane supplémentaires, qui touchent cette fois-ci principalement le secteur pharmaceutique.

Source: Bloomberg Finance LP Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile En Allemagne, l'indice DAX est aujourd'hui principalement soutenu par le secteur financier et les entreprises industrielles, qui bénéficient d'une amélioration du sentiment sur l'ensemble du marché. Du côté négatif, le secteur technologique se distingue, pesant sur l'indice et limitant son potentiel de croissance. Données macroéconomiques : Les dernières données en provenance d'Espagne ont constitué un élément positif pour les marchés européens. Le PIB du dernier trimestre a augmenté plus que prévu par les économistes, confirmant la résilience de l'économie de la zone euro malgré les tensions de trade mondiales. PIB (trimestre sur trimestre) (T2) : 0,8 % (prévision 0,7 % ; précédemment 0,6 %)

PIB (a/a) : 3,1 % (prévision 2,8 % ; précédemment 2,8 %) Cependant, les investisseurs restent prudents, dans l'attente des publications de l'après-midi outre-Atlantique. Les données sur l'inflation PCE, l'indicateur préféré de la Réserve fédérale, seront déterminantes. Elles pourraient fournir des indices sur l'évolution future des taux d'intérêt. L'attention du marché se portera également sur les indices de confiance des consommateurs et les anticipations d'inflation de l'université du Michigan, qui pourraient confirmer ou infirmer la vigueur de la demande intérieure américaine. DE40(D1) Source: xStation5 Le graphique montre que la réalisation du modèle RGR devient de plus en plus improbable. Le prix a rebondi sur la ligne de cou, ce qui a affaibli le potentiel baissier et stoppé la pression à la baisse. Un support technique supplémentaire reste la moyenne EMA100, qui stabilise les cotations et renforce la barrière défensive pour les acheteurs. Le scénario de base pour les prochaines séances semble être l'entrée dans une phase de consolidation. Sa fourchette probable est déterminée par les niveaux de retracement FIBO de 23,6 à 50. Seul le franchissement de l'une de ces limites pourrait fournir un signal directionnel très fort. Actualités des entreprises : Alten (ATE.FR) — La société française a publié des résultats supérieurs aux attentes en termes de bénéfice d'exploitation. Les actions sont en hausse de 1,8 % à l'ouverture. Volkswagen (VOW1.DE) — Le géant automobile allemand suspend la production de l'une de ses usines de voitures électriques. L'action est en baisse de 2 %. Daimler (DTH.FE) — Le constructeur de camions est en baisse de plus de 5 % suite à l'annonce de nouveaux droits de douane américains affectant les camions.

