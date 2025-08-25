DE40 : Correction des gains dans le sillage des données positives

Le discours de Jerome Powell vendredi à Jackson Hole a suscité l'euphorie sur les indices. Ce lundi matin, les indices européens entament une correction de ces gains. Le DE40 recule de 0,36 % à l'ouverture, l'EU50 de 0,45 %. Données macroéconomiques : L'indice IFO « Climat des affaires » a enregistré une hausse significative, dépassant les attentes. Il s'établit actuellement à 89, contre 88,6 attendu et 87 lors des prévisions précédentes. Il s'agit de la plus forte hausse en deux ans. Une hausse encore plus importante est observée dans l'indice des attentes, qui est passé de 90,8 en juin à 91,6 points en août. Malgré de nombreuses inquiétudes, l'économie européenne reprend de la vigueur.

Moody's abaisse la note de crédit de l'Autriche en raison des inquiétudes liées à l'augmentation du déficit budgétaire.

Le marché des options favorise de plus en plus l'appréciation de l'euro par rapport au dollar. L'Europe a mis fin à son cycle de baisse des taux d'intérêt sans ralentissement économique drastique ni détérioration du marché du travail. Dans le même temps, les pressions sur la Fed pour qu'elle accélère et approfondisse son cycle de baisse des taux s'intensifient.

DE40:

Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La situation technique de l'indice est assez tendue. Sur un intervalle d'un jour, le cours se trouve à un moment crucial. La zone autour de 24 320 constitue la limite inférieure du canal haussier. La moyenne mobile exponentielle (EMA) 50 à proximité apporte un soutien supplémentaire à cette tendance. Si la tendance haussière actuelle ne se maintient pas, elle devrait se consolider dans une fourchette comprise entre 23 500 et 24 650. De nouvelles baisses pourraient être protégées par une autre zone de soutien comprise entre 23 500 et 23 000, définie par les plus bas locaux et renforcée par la moyenne EMA 100. Données sur les entreprises : Les leaders des gains boursiers européens commencent la semaine en baisse. Valneva (VLA.FR), un fabricant français de vaccins, a perdu la licence d'un de ses produits aux États-Unis, ce qui lui a fait perdre plus de 20 % et effacer tous les gains de la semaine précédente.

Ørsted (ORSTED.DK) perd 15 % en raison d'un conflit avec l'administration présidentielle concernant la construction d'éoliennes près de Rhode Island.

La détérioration du sentiment à l'égard des énergies renouvelables entraîne une baisse de près de 4 % des actions du fabricant d'éoliennes Vestas (VWS.DK).

