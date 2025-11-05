Points clés Wall Street bondit grâce à de solides données sur l'emploi et le secteur des services aux Etats-Unis

Le pétrole brut chute, passant sous le seuil des 60 $ après une forte augmentation des stocks.

L’or et l’argent progressent malgré des attentes en baisse concernant de nouvelles baisses des taux américains.

Wall Street en rebond grâce à des données économiques américaines supérieures aux attentes et aux espoirs d’une levée partielle des tarifs Trump sur certains pays.

Marché large en hausse : le S&P 500 (US500) gagne près de 0,7 %, le Nasdaq 100 (US100) progresse d’environ 1 %, et le Russell 2000 (US2000) s’envole de plus de 1,4 %, montrant une reprise généralisée, particulièrement hors secteur technologique.

Résilience du marché du travail : le rapport ADP indique une hausse de 42 000 emplois, dépassant les 28-30 000 attendus, suggérant une amélioration malgré la suspension prolongée du gouvernement.

Dynamique du secteur des services : le PMI ISM Services rebondit à 52,4, bien au-dessus des 50,8 prévus, porté par l’activité et les nouvelles commandes. Le sous-indice des prix grimpe à 70, mais l’activité économique reste solide.

EUR/USD en consolidation sous 1,1500, suite à la baisse des probabilités d’une réduction de taux en décembre. La Fed estime néanmoins que des taux plus bas restent nécessaires.

Surplus de stocks pétroliers : les réserves de brut augmentent de 5,2 millions de barils, sous l’effet d’une moindre activité des raffineries. Le pétrole casse le support des 60 $/baril, en recul de 1,2 % aujourd’hui.

Métaux précieux en reprise : l’or et l’argent gagnent respectivement 1,3 % et 2,3 %, soutenus par l’incertitude liée à la fermeture du gouvernement, malgré des attentes en baisse pour les baisses de taux.

Examen des tarifs par la Cour suprême : les audiences commencent sur la légalité des pouvoirs spéciaux de Trump pour imposer des tarifs, la Cour exprimant des doutes sur leur validité.

Indices européens en hausse : les PMI services dépassent les attentes, propulsant la Bourse européenne ; le DAX allemand (DE40) gagne 0,9 % et le CAC 40 français (FRA40) progresse de 0,7 %.

Résultats d’entreprises : McDonald’s et AMD progressent après leurs résultats trimestriels ; McDonald’s montre de la résilience malgré de légères déceptions, tandis qu’AMD confirme des perspectives de croissance solides. Arista Networks et SMCI subissent des corrections.

À suivre après clôture : résultats attendus d’Arm et Qualcomm, poids lourds du secteur technologique.

