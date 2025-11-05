Perspectives d’inflation améliorées : une décision défavorable aux tarifs pourrait réduire les coûts pour les entreprises et permettre à la Fed d’envisager des baisses de taux plus rapides et plus importantes à l’avenir.

Rebond technique confirmé : une forte demande au niveau de retracement de Fibonacci à 50 % confirme la fin de la récente correction et un momentum haussier soutenu pour les indices américains.

Espoir de soulagement tarifaire : le Nasdaq mène les gains alors que la Cour suprême manifeste des doutes sur le pouvoir tarifaire de Trump, signalant une possible réduction du risque commercial et des craintes inflationnistes.

Les récentes audiences à la Cour suprême des États-Unis concernant le différend tarifaire introduit par l'administration Trump pourraient avoir un impact significatif sur les marchés financiers et sur la dynamique en cours de la reprise à Wall Street. La question centrale devant la Cour porte sur la légalité de l'imposition de tarifs à certains pays en vertu de l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). La Cour a manifesté un scepticisme clair quant à l'autorité du président d'appliquer les tarifs de manière aussi étendue, laissant entendre qu'une limitation possible de cette pratique est probable. Implications positives pour les marchés et pour l'inflation Pour les investisseurs en actions, de potentielles restrictions sur les tarifs douaniers sont cruciales car elles pourraient : Réduire les tensions commerciales et la volatilité : cela atténuerait le risque lié aux guerres commerciales, qui ont été un facteur majeur d'incertitude et de volatilité sur les marchés depuis plusieurs trimestres. Une moindre incertitude sur la politique commerciale pourrait ainsi favoriser la stabilisation et la croissance éventuelle des indices, y compris le S&P 500 et le Nasdaq.

Alléger la pression inflationniste : un retour à la situation d'avant les tarifs pourrait contribuer à réduire l'inflation domestique, ce qui pourrait inciter la Réserve fédérale à mettre en œuvre des baisses de taux plus rapides et plus importantes l'année prochaine.

Améliorer les marges des entreprises : la réduction des tarifs permettrait de diminuer les coûts des entreprises importatrices, impactant positivement leurs marges et leurs perspectives de bénéfices. Cela renforce le sentiment des investisseurs et favorise une augmentation de l'activité d'achat sur le marché actions. Plan Technique et Projections Bien qu'une décision finale de la Cour suprême ne soit pas attendue avant l'année prochaine, la simple perspective d'un ralentissement de la politique commerciale est déjà perçue comme un catalyseur potentiel pour Wall Street. Les investisseurs suivent de près les audiences, qui signalent une réduction du risque géopolitique et commercial, soutenant une croissance plus stable des marchés. Le Nasdaq 100 (US100) gagne près de 1 % depuis l'ouverture du marché (et presque 2 % depuis son plus bas intraday). Sur le plan technique, le marché montre une forte réaction de demande au niveau de retracement de Fibonacci à 50 % de la dernière tendance haussière majeure. Si le chandelier du jour se clôture avec un grand corps et une mèche inférieure significative, cela suggérerait, d'un point de vue technique, un possible rebond à plus long terme, sur la base de l'analyse de chandeliers similaires au cours des derniers mois. L'objectif suivant pour les acheteurs est de dépasser le niveau des 26 000 points. Bien que la déclaration d'illégalité des tarifs de Trump puisse entraîner leur réimposition par d'autres voies, la réaction positive immédiate du marché est alimentée par l'anticipation d'un jugement déclarant ces tarifs illégaux. En revanche, les commentaires de Trump concernant l'affaire pourraient toujours représenter un risque pour les indices.

