DE40 en hausse de 1% : rebond durable ou excès d’optimisme ?

Le DE40 entame la séance de jeudi sur une note particulièrement dynamique, affichant une progression de +1% et surclassant nettement ses homologues européens, notamment l’EU50 limité à +0.25%. Cette performance repose à la fois sur un regain d’optimisme mondial après les données américaines sur l’emploi et sur un puissant effet post-publications de résultats au sein des poids lourds allemands.

Dans ce contexte, l’indice allemand confirme un retournement technique haussier significatif, relançant le débat sur un possible retour vers ses récents sommets.

📈 DE40 en envolée : nouveau sommet en vue ? 🚀

Le rebond est soutenu par un NFP américain supérieur aux attentes (130K vs 70K).

Siemens bondit de +6.8% après avoir relevé ses prévisions annuelles.

Le DAX franchit la résistance clé des 25 125 points (61.8% Fibonacci).

Le prochain objectif technique se situe à 25 326 points (78.6% retracement).

📊 DE40 : un signal technique haussier confirmé

Franchissement des résistances clés

Sur le plan technique, le DE40 a franchi plusieurs seuils majeurs. L’indice a d’abord dépassé sa moyenne mobile exponentielle à 24 jours (EMA 24), signal d’un regain de dynamique à court terme. Plus important encore, il a cassé la résistance correspondant au retracement de 61.8% de Fibonacci à 25 125 points, niveau souvent surveillé par les investisseurs institutionnels.

Ce dépassement renforce la crédibilité du mouvement haussier en cours et ouvre la voie vers le prochain seuil technique situé à 25 326 points, correspondant au retracement de 78.6%.

Momentum et niveaux à surveiller

L’indice RSI progresse à 58.8, indiquant un momentum positif sans pour autant signaler une situation de surachat. Cette configuration laisse un potentiel supplémentaire à court terme, à condition que le seuil psychologique des 25 000 points soit solidement maintenu.

Un maintien au-dessus de cette zone serait déterminant pour envisager un retour vers les plus hauts récents. En revanche, une rechute sous ce niveau pourrait fragiliser la dynamique observée.

[Graphique à insérer ici : Évolution technique du DE40 avec niveaux Fibonacci et RSI – Source xStation5]

Le graphique met en évidence la cassure des résistances techniques et la structure ascendante récente de l’indice.

🌍 Rebond du sentiment de marché après les données US

Le NFP rassure après un ADP décevant

Le regain d’appétit pour le risque trouve son origine aux États-Unis. Après une semaine marquée par un repli des valeurs technologiques, alimenté par des réactions mitigées aux investissements massifs en CAPEX des géants de la tech et aux craintes liées à l’IA, les investisseurs attendaient un signal macroéconomique clair.

Le rapport ADP avait suscité des inquiétudes avec seulement 22K créations d’emplois contre 45K attendues. Toutefois, le rapport officiel NFP a créé la surprise avec 130K emplois créés contre 70K attendus, dissipant les craintes d’un ralentissement brutal du marché du travail américain.

Cette publication a relancé la confiance des marchés, soutenant les indices mondiaux, dont le DE40.

Retour progressif de l’appétit pour le risque

La solidité du marché de l’emploi américain est perçue comme un indicateur clé de la résilience économique. En rassurant sur la dynamique interne des États-Unis, elle a favorisé un repositionnement vers les actifs risqués.

Les indices européens, et particulièrement le DAX allemand, ont bénéficié de cet environnement plus favorable, d’autant plus que plusieurs grandes capitalisations nationales ont publié des résultats solides.

🏭 Siemens, SAP et Deutsche Telekom tirent l’indice

Siemens porté par la demande en data centers

Le principal moteur de la hausse du DE40 reste Siemens, première capitalisation allemande. Le titre s’envole de +6.8% après avoir relevé ses prévisions de bénéfice par action pour l’exercice en cours, désormais attendues entre 10.70€ et 11.10€.

Au premier trimestre, le bénéfice industriel progresse de 15% à 2.9 milliards d’euros, dépassant les attentes. Les ventes augmentent de 4% à 19.14 milliards d’euros, tandis que les commandes grimpent de 7%. La forte demande en data centers liés à l’IA, avec des revenus en hausse de plus d’un tiers dans ce segment, alimente la confiance pour l’exercice en cours.

SAP et Deutsche Telekom soutiennent la tendance

De son côté, SAP tente de stabiliser sa trajectoire après une baisse d’environ 15% depuis le début de l’année, liée à des déceptions sur les carnets de commandes cloud. Le titre évolue autour de 170€, en légère hausse aujourd’hui malgré un recul de 5% la veille.

Enfin, Deutsche Telekom progresse de +2.8% après les solides résultats trimestriels de sa filiale américaine T-Mobile US. Celle-ci a enregistré 962 000 nouveaux abonnés postpayés, la meilleure performance parmi les grands opérateurs américains. Malgré un free cash flow légèrement inférieur aux attentes, les perspectives à long terme (2026–2027) et les investissements dans la 5G et l’IA soutiennent l’optimisme.

Dans l’ensemble, la progression du DE40 repose sur une combinaison favorable de facteurs macroéconomiques et microéconomiques. La question reste désormais de savoir si ce rebond peut se transformer en nouvelle phase d’expansion durable.

❓ FAQ

Pourquoi le DE40 surperforme-t-il les autres indices européens ?

La surperformance s’explique principalement par la forte pondération de sociétés comme Siemens, SAP et Deutsche Telekom, dont les résultats récents ont soutenu l’indice.

Quel rôle joue le NFP américain dans la hausse du DAX ?

Le rapport NFP a rassuré sur la solidité du marché du travail américain, réduisant les craintes de ralentissement économique et favorisant l’appétit pour le risque.

Quels sont les niveaux techniques clés du DE40 ?

Les niveaux à surveiller sont 25 000 points comme support psychologique, 25 326 points comme prochaine résistance et les récents sommets historiques.

La hausse actuelle du DE40 est-elle durable ?

Elle dépendra de la confirmation du maintien au-dessus des 25 000 points et de la continuité des bonnes nouvelles macroéconomiques et des résultats d’entreprises.