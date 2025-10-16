DE40 : L'Europe évolue latéralement, Nestlé progresse

La séance européenne a débuté sous le signe des tensions commerciales et financières liées aux relations avec la Russie et la Chine, mais également grâce aux bons résultats des entreprises. Malgré un léger recul initial des principaux indices, les investisseurs ont progressivement retrouvé leur optimisme. En conséquence, vers midi, la plupart des marchés européens ont réussi à rattraper leurs pertes matinales et ont terminé en légère hausse.

Il convient de noter les solides résultats trimestriels publiés par TSMC, Nestlé et Sartorius, qui ont renforcé le sentiment du marché. Après la clôture de la séance, trois grandes entreprises scandinaves, Industrivärden, Investor et Nordea Bank, présenteront leurs rapports trimestriels. Les résultats de ces entreprises pourraient avoir un impact significatif sur le sentiment dans la région. Les investisseurs intéressés par le marché local devraient suivre de près ces publications.

Source: Bloomberg Finance Lp

Le secteur industriel est clairement le principal contributeur à la croissance actuelle, tandis que le secteur de la santé tire les indices vers le bas.

Données macroéconomiques :

En outre, les dernières données sur les balances trade des pays de l'Union européenne ont confirmé la persistance des excédents commerciaux.

Au cours de la seconde moitié de la journée, les investisseurs suivront attentivement les discours des membres du FOMC et de la BCE.

Le marché attendra également le rapport de l'EIA sur les stocks de pétrole, qui pourrait influencer l'orientation future des prix des matières premières et le sentiment du marché. Une baisse modérée des stocks est attendue.

DE40 (D1)



Source: xStation5

Le cours de l'action reste proche d'une résistance claire à 24 380 points, mais les acheteurs affichent une faiblesse significative, le cours glissant visiblement sous cette zone et peinant à s'y maintenir. Actuellement, le cours se situe autour du niveau FIBO 38,2 et, en dessous, il peut compter sur le soutien de l'EMA50 et du FIBO 50, niveau vers lequel le cours se dirige actuellement. Pour les acheteurs, il est essentiel de dépasser le niveau FIBO 23,6 pour reprendre l'initiative sur le graphique.

Actualités de l'entreprise :

Nestlé (NESN.CH) — Le conglomérat suisse a publié aujourd'hui ses résultats pour les trois premiers trimestres. Les résultats financiers de l'entreprise sont satisfaisants et proches des attentes. L'entreprise a enregistré une légère croissance dans la plupart de ses domaines d'activité. Cependant, ce qui a provoqué une hausse de près de 8 % du cours de l'action, c'est le projet de licencier 16 000 employés au cours des deux prochaines années. Les licenciements devraient principalement toucher le secteur administratif.

Sartorius (SRT.DE) — La société énergétique a publié des prévisions de ventes optimistes. La société prévoit une augmentation de 7 % de ses ventes l'année prochaine. Le cours de l'action augmente de près de 3 %.

Kering (KER.FR) — Le détaillant britannique a reçu une recommandation négative de la part d'une banque d'investissement. Après les gains enregistrés hier, l'action perd près de 3 %.

flatexDEGIRO (FTK.DE) — Le prestataire allemand de services d'investissement annonce une croissance de son chiffre d'affaires à 550 millions d'euros, dépassant les attentes des analystes. La société affiche une croissance de plus de 5 %.

Kinnevik (KINVB.SE) — La société d'investissement suédoise a amélioré ses résultats après des pertes récentes et a annoncé un bénéfice net de 741 millions de couronnes suédoises, contre une perte de 1,9 milliard de couronnes il y a un an. Les actions de la société progressent de plus de 6 %.

Repsol (REP1.ES) — La société énergétique espagnole a reçu une recommandation négative de Morgan Stanley, qui considère Shell et Total comme de meilleurs intégrateurs énergétiques en Europe. Le cours de l'action est en baisse de plus de 1 %.