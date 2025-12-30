DE40: Le DAX atteint un plus haut de 2,5 mois 📈 Rheinmetall bondit sur fond de regain des tensions entre la Russie et l’Ukraine

Defense stocks regain momentum as peace hopes fade: Renewed geopolitical tensions and a hardening Russian stance on Ukraine are reviving investor interest in the defense sector. Rheinmetall is once again outperforming, attempting to reclaim key technical levels, while the broader European defense sector continues to significantly outperform the market on expectations of prolonged conflict.

Points clés German equities extend their rally despite rising geopolitical uncertainty: The DAX has climbed to its highest level since mid-October, rebounding around 10% from its November lows, with broad-based gains across Frankfurt-listed stocks. However, the advance is occurring alongside declining futures volumes, suggesting growing caution beneath the surface.

Le marché allemand affiche aujourd’hui une séance de forte hausse, avec des actions cotées à Francfort en progression généralisée. Le sentiment reste globalement positif à travers l’Europe, avec également des gains observés à Londres sur le FTSE et à Paris sur le CAC 40. Ces dernières semaines, les actifs européens avaient été soutenus par l’espoir d’une fin éventuelle de la guerre en Ukraine. Toutefois, les informations publiées hier suggèrent que la perspective d’un accord de paix pourrait, une fois encore, s’éloigner. La Russie a accusé l’Ukraine d’avoir mené une attaque de drones contre l’une des résidences de Vladimir Poutine près du lac Valdaï, le jour même où le président Volodymyr Zelensky se rendait à Mar-a-Lago avec une délégation. Moscou a annoncé d’éventuelles représailles et a laissé entendre un durcissement de sa position dans les négociations. Graphique DE40 (D1) Les contrats à terme sur le DAX évoluent à leurs plus hauts niveaux depuis le 13 octobre, franchissant le seuil des 24 600 points. L’indice a rebondi d’environ 10 % depuis son point bas de mi-novembre, bien que les volumes de transactions sur les contrats à terme aient nettement diminué au cours des derniers jours de 2025. Source: xStation5 Sur la Bourse allemande, les plus fortes hausses du jour concernent Rheinmetall, Infineon, Mercedes-Benz ainsi que le secteur bancaire, en particulier Commerzbank et Deutsche Bank. En revanche, Siemens et Deutsche Börse sont sous pression. Les actions de l’opérateur de la Bourse de Francfort peinent toujours à enclencher un rebond significatif après leurs récentes fortes baisses. Source: Bloomberg Finance L.P. Les valeurs de défense ont-elle de nouveau la côte? Le secteur de la défense affiche aujourd’hui une performance particulièrement solide, les investisseurs intégrant le scénario d’un report de plusieurs mois supplémentaires d’un éventuel accord de paix en Ukraine. La supposée attaque de drone ukrainienne contre la résidence de Vladimir Poutine a été condamnée par la Chine et l’Inde, tandis que Donald Trump a déclaré que les informations qu’il avait initialement reçues de la part du dirigeant russe l’avaient mis en colère, bien qu’aucune confirmation n’existe à ce stade quant à la réalité de cette attaque. Commentant la situation hier, Donald Trump a indiqué avoir suspendu les livraisons de missiles Tomahawk à l’Ukraine, ce qui pourrait être interprété comme un signal adressé à la Russie d’une volonté de soutenir une escalade si Moscou devait apparaître comme la partie sapant les négociations en trompant l’administration américaine. L’Ukraine a pour sa part démenti qu’une attaque ait eu lieu contre la résidence de Vladimir Poutine.

La Russie a annoncé un durcissement de sa position dans les négociations, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov affirmant que Moscou détient actuellement l’initiative stratégique sur le champ de bataille. Il a estimé que l’Ukraine devrait accepter de céder le Donbass, les régions de Kherson et de Zaporijjia, ainsi que la Crimée, à la Russie. Sergueï Lavrov a également réitéré la préférence de Moscou pour des garanties de sécurité conformes à l’ultimatum présenté à l’« Occident » en 2021, qu’il affirme ne jamais avoir reçu de réponse satisfaisante.

Cela suggère que le concept de « garanties de sécurité américaines » — qui, selon les déclarations du Premier ministre polonais Donald Tusk, pourraient impliquer un renforcement de la présence militaire à proximité de la frontière entre l’Ukraine et la Russie — demeure inacceptable pour le Kremlin à ce stade. Dans de telles conditions, l’Ukraine se retrouverait de facto dans une « zone grise » à l’issue du conflit. Cette divergence fondamentale, combinée à l’incertitude persistante quant à l’avenir de certaines parties du Donbass, où l’Ukraine a construit d’importantes fortifications défensives que la Russie cherche à intégrer à son territoire, semble actuellement repousser encore davantage la perspective d’une paix. Rheinmetall, RHM.DE (D1) Les actions du géant allemand de la défense tentent de repasser au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200, ligne rouge), progressant de plus de 2 % aujourd’hui. Les acheteurs cherchent à inverser la tendance baissière de court terme, tandis que l’indicateur RSI reste proche de la zone neutre. Selon Goldman Sachs, l’indice élargi du secteur européen de la défense a progressé de plus de 70 % cette année, tandis que les actions Rheinmetall ont gagné environ 150 %. Source: xStation5

