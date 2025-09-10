DE40 : Le marché européen est en quête d'orientation

Les bourses d'Europe occidentale ont débuté la séance d'aujourd'hui en hausse, dans le sillage de l'optimisme affiché à Wall Street. Les investisseurs réagissent à la publication de données moins favorables sur le marché du travail américain, qui renforcent les anticipations d'une baisse imminente des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. Toutefois, au cours des heures qui ont suivi, le sentiment s'est inversé et les indices ont enregistré des baisses. Ce phénomène est particulièrement visible en Allemagne, où, après un rebond initial, l'indice DE40 s'est orienté à la baisse, signe d'une prudence accrue chez les investisseurs. Il se maintient actuellement autour de son niveau d'ouverture. Le gouvernement français du Premier ministre François Bayrou a perdu un vote de confiance hier, entraînant sa chute et aggravant la crise politique en France. En réponse, le président Emmanuel Macron a nommé Sébastien Lecornu, ancien ministre de la Défense et allié fidèle, au poste de Premier ministre, avec pour mission de tenter de maintenir les réformes favorables aux entreprises dans un contexte d'impasse politique. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile

Source: Bloomberg Finance LP L'indice est principalement soutenu par les entreprises informatiques, sans aucun doute portées par le sentiment positif envers le secteur outre-Atlantique. Les biens de consommation enregistrent les pertes les plus importantes, dans un contexte d'inquiétudes concernant la situation des consommateurs face à la détérioration des données. DE40 (D1) Le cours de l'indice allemand se trouve à un point très important d'un point de vue technique. Il se maintient en dessous de la ligne de tendance haussière. En cas de franchissement de la zone de résistance autour de 23 580 points, il est difficile de déterminer jusqu'où les baisses pourraient s'arrêter. Si les acheteurs souhaitent reprendre l'initiative, leur tâche devient de plus en plus difficile en raison du fait que la ligne de tendance va bientôt croiser la zone de résistance et la moyenne EMA50. Actualités de l'entreprise :

Rheinmetall (RHM.DE) - l'un des leaders du secteur européen de la défense, récupère ses pertes après la correction de la tendance haussière d'hier. Le PDG a déclaré hier dans une interview que la société avait l'intention de devenir un fournisseur unique de toutes les solutions. Les analystes de Barclays ont déclaré que le secteur, sous-investi pendant plus de deux décennies après la fin de la guerre froide, est désormais confronté à un supercycle potentiel de dépenses de défense qui pourrait durer jusqu'aux années 2030. La société affiche une hausse d'environ 1 %.

- l'un des leaders du secteur européen de la défense, récupère ses pertes après la correction de la tendance haussière d'hier. Le PDG a déclaré hier dans une interview que la société avait l'intention de devenir un fournisseur unique de toutes les solutions. Les analystes de Barclays ont déclaré que le secteur, sous-investi pendant plus de deux décennies après la fin de la guerre froide, est désormais confronté à un supercycle potentiel de dépenses de défense qui pourrait durer jusqu'aux années 2030. La société affiche une hausse d'environ 1 %. Inditex (ITX.ES) – les actions ont augmenté de 6 à 7 % après que la société a annoncé une accélération des ventes à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre.

– les actions ont augmenté de 6 à 7 % après que la société a annoncé une accélération des ventes à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre. Novo Nordisk (NOVOB.DK) – l'action a augmenté d'environ 2 % après l'annonce d'une restructuration et d'un plan de réduction des effectifs de plus de 11 %.

– l'action a augmenté d'environ 2 % après l'annonce d'une restructuration et d'un plan de réduction des effectifs de plus de 11 %. SAP (SAP.DE) – en hausse d'environ 2 %, soutenu par la demande de solutions cloud et de technologies d'intelligence artificielle.

ASML (ASML.NL) – la société affiche une hausse d'environ 1 %, bénéficiant des prévisions positives d'Oracle concernant les commandes dans le secteur du cloud et des résultats de vente de TSMC.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."