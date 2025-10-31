Scott Bessent résume l'accord commercial conclu entre les États-Unis et la Chine. Quels changements cela impliquera-t-il ?

Le secrétaire américain au Trésor, M. Bessent, a résumé aujourd'hui l'accord conclu avec Pékin. Dans ses commentaires au Financial Times, il a déclaré : « Les États-Unis et la Chine signeront l'accord dans la semaine à venir et sont convaincus qu'il tiendra (...). Un accord a été conclu qui, toutes choses égales par ailleurs, nous a permis d'atteindre un équilibre dans lequel les deux parties pourront fonctionner au cours des 12 prochains mois. » Les dirigeants américains et chinois sont parvenus à un équilibre, mais M. Bessent a averti que la Chine ne serait plus en mesure d'utiliser les minéraux critiques comme moyen de coercition. Il a ajouté que la Chine avait commis une grave erreur en prenant des mesures concernant les terres rares.

Dans le cadre de cet accord d'un an, la Chine a accepté de reporter la mise en œuvre de sa réglementation sur les terres rares et d'acheter de grandes quantités de soja américain.

M. Bessent a également souligné que toutes les questions relatives aux autorisations avaient été résolues et que la transaction devrait être finalisée très prochainement.

Dans le cadre de cet accord, la Chine autorisera les investisseurs américains à prendre le contrôle des activités de TikTok aux États-Unis. L'accord commercial est (pour l'instant) conclu La rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping a duré 1 heure et 40 minutes, soit moins que les 3 à 4 heures prévues, car Xi Jinping était pressé de se rendre au sommet de l'APEC. Trump a annoncé une éventuelle visite en Chine en avril 2026 et a attribué à ces discussions la note de « 12 sur 10 ». La question est la suivante : que savons-nous réellement ? La Chine a accepté de reporter d'un an les restrictions à l'exportation de terres rares annoncées le 9 octobre, et M. Trump s'attend à ce que la trêve soit renouvelée chaque année. Cependant, les précédentes mesures de contrôle des exportations chinoises mises en place en avril, qui concernent le samarium, le gadolinium, le terbium et le dysprosium, restent en vigueur.

Pékin reprendra ses importations de soja américain, et les deux parties ont convenu de suspendre les droits portuaires réciproques. La Chine commencera également à acheter de l'énergie américaine, y compris potentiellement du GNL provenant des réserves de 44 milliards de dollars de l'Alaska. En contrepartie, les États-Unis ont signalé leur volonté d'augmenter leurs exportations de pétrole et de gaz.

En échange des concessions de la Chine et de son engagement à lutter contre le trafic d'opioïdes, Trump a réduit les droits de douane sur le fentanyl de 20 % à 10 %, ramenant ainsi le taux global des droits de douane sur la Chine de 57 % à 47 %, ce qui reste toutefois supérieur à ceux appliqués à l'Inde et au Brésil. Washington retardera également d'un an l'extension de sa liste de restrictions commerciales à l'encontre des entreprises chinoises.

Les deux parties ont évité les questions sensibles telles que Taïwan et le pétrole russe, se concentrant plutôt sur la guerre en Ukraine. Elles ont convenu qu'une nouvelle escalade nuirait aux deux parties et que la désescalade était l'objectif, compte tenu notamment du temps limité disponible.

Ce dégel marque une première étape dans une rivalité de longue date. Il est intéressant de noter que la RAND Corporation a récemment conclu que « la victoire sur la Chine n'était plus possible » et que les États-Unis devaient rechercher une coexistence pacifique.

Si l'une des deux parties commence à se sentir plus forte, les tensions pourraient resurgir. Pour l'instant, les marchés ont probablement gagné 10 à 12 mois de calme, même si une nouvelle escalade ne peut être exclue. Les États-Unis ont également souligné que la technologie Blackwell AI restait interdite à la Chine. Comme nous pouvons le constater, l'accord commercial avec la Chine n'a pas eu d'effet catalyseur à court terme sur le S&P 500. Il avait été largement anticipé au cours des dernières semaines et le cadre de l'accord lui-même n'a pas surpris Wall Street. Le contrat à terme US500 est en passe de clôturer sa troisième séance consécutive en baisse. Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."