DE40 : Le marché européen reste sous la pression d'une industrie faible et de troubles politiques

Points clés La séance européenne s'ouvre sur un sentiment négatif, influencé par l'incertitude politique en France et les données macroéconomiques décevantes en Allemagne, ce qui conduit les investisseurs à adopter une attitude prudente.

Les investisseurs attendent avec impatience les déclarations des banquiers centraux européens et américains pour obtenir des indications sur la future politique monétaire, après les signaux mitigés envoyés par la Fed.

Les commandes industrielles allemandes sont inférieures aux attentes

Les secteurs industriel et de la santé pèsent sur le marché européen, tandis que les technologies et les marques de luxe apportent un soutien limité, insuffisant pour faire passer les principaux indices en territoire positif.

LVMH enregistre une hausse de 2,6 % grâce au sentiment positif de Morgan Stanley

La séance européenne ne démarre pas sous les meilleurs auspices. Les principaux indices du Vieux Continent ouvrent dans le rouge et les investisseurs restent clairement prudents. Ils sont toujours pénalisés par l'incertitude politique en France, où les tensions persistantes autour de la situation gouvernementale et des réformes fiscales affaiblissent l'appétit pour le risque. De plus, les nouvelles données macroéconomiques en provenance d'Allemagne n'incitent pas à l'optimisme. Les contrats DE40 et FRA40 reculent de 0,4 %. La séance d'aujourd'hui sera marquée par l'attente des déclarations des banquiers centraux européens et américains. Les investisseurs espèrent obtenir des indications sur l'orientation de la politique monétaire dans les mois à venir, en particulier après les signaux mitigés récemment envoyés par la Fed.

Source: Bloomberg Finance Lp Le marché européen dans son ensemble est aujourd'hui tiré vers le bas, principalement par les entreprises industrielles et le secteur de la santé. Les entreprises technologiques et les marques de luxe apportent un léger soutien, mais pour l'instant, cela ne suffit pas à faire passer les principaux indices dans le vert. Données macroéconomiques : Les données les plus importantes du Vieux Continent aujourd'hui concernent les commandes industrielles allemandes pour le mois d'août. Les chiffres se sont révélés clairement décevants. Commandes industrielles M/M : -0,8 % (prévisions : 1,1 %, précédemment : -2,9 %)

Commandes industrielles Y/Y : 1,5 % (précédemment : -3,5 %) Ces données confirment que le secteur industriel n'a pas encore retrouvé tout son élan après le ralentissement de l'année dernière. La baisse des nouvelles commandes suggère une activité limitée tant sur le marché intérieur que sur les exportations. Cependant, le fait que ce chiffre soit nettement meilleur que celui du mois dernier constitue un signal positif.

DE40 (D1) Source: xStation5 D'un point de vue technique, le graphique confirme la détérioration de la situation du marché. L'indice a tenté une nouvelle fois, sans succès, de franchir la zone de résistance, puis a de nouveau chuté, enregistrant aujourd'hui sa troisième journée consécutive de baisse. La faiblesse des cotations est évidente, et l'absence de demande dans la zone des récents sommets suggère que les acheteurs perdent de leur élan. Le scénario de base est une descente vers environ 24 100 points, où se trouve le support technique le plus proche. Le maintien de ce niveau pourrait conduire à une transition vers une phase de consolidation. Une cassure rapide au-dessus de la zone de résistance pourrait toutefois inverser la tendance baissière actuelle, ce qui semble peu probable pour le moment. Actualités des entreprises : LVMH (MC.FR) - Morgan Stanley a souligné la bonne santé des entreprises du luxe lors de sa conférence. La valorisation de l'entreprise est en hausse de 2,6 %. Novo Nordisk (NOVOB.DK) - Le géant pharmaceutique danois perd 1,7 % aujourd'hui dans un contexte général de sentiment négatif à l'égard des entreprises médicales. RedCare Pharmacy (RDC.DE) - Suite à ses récents résultats, la société a reçu une recommandation positive d'une banque d'investissement, ce qui s'est traduit par une hausse de 1,5 % de son cours aujourd'hui. B&M (BME.UK) - Le détaillant britannique met en garde contre une baisse des ventes liée à la faiblesse de la consommation. La société a ouvert en baisse de 20 %, mais a réduit ses pertes à 8 % au cours de la séance. Il s'agit là d'une autre grande entreprise britannique qui exprime des préoccupations similaires ces derniers mois.

