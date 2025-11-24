Les prix du pétrole ont commencé la semaine avec une légère baisse, s’ajoutant à la chute de 3 % de la semaine dernière. Le marché pétrolier se concentre désormais sur un éventuel accord de paix entre la Russie et l’Ukraine. À l’heure actuelle, le WTI perd 0,25 % à 57,80 USD le baril. Trump pousse à l’adoption d’une version modifiée de la proposition de paix, qui a été le principal catalyseur de la vente de pétrole vendredi dernier. Le marché considère de plus en plus qu’un éventuel accord pourrait permettre un assouplissement ou une levée des sanctions, ce qui débloquerait le pétrole russe et augmenterait l’offre mondiale. Malgré le resserrement à court terme induit par les sanctions américaines — qui laissent actuellement près de 48 millions de barils de brut russe bloqués en mer — le récit général reste que cet accord pourrait rapidement remettre ces volumes sur le marché. La perspective du retour des barils russes se situe dans un contexte macroéconomique fragile. L’incertitude entourant la politique monétaire américaine continue de peser sur l’appétit pour le risque, bien que les commentaires du président de la Fed de New York, John Williams, aient ravivé les attentes d’une baisse des taux en décembre. Le marché évalue désormais les chances d’une réduction à 71 %. La date clé pour le marché sera ce jeudi, date limite finale des négociations de paix. D’ici là, le président Trump s’attend à ce que les deux parties parviennent à un accord. Une percée significative pourrait augmenter la pression sur l’offre.

