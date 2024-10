DE40 : le secteur automobile allemand sous les projecteurs 📉

Le DAX reste sous pression, mais se maintient proche de ses plus hauts historiques

Le gouvernement allemand prévoit de réviser à la baisse sa prévision de croissance du PIB pour 2024 à zéro, contre 0,3 % auparavant

Les entreprises automobiles sont sous pression après des avertissements sur les rĂ©sultats  Situation gĂ©nĂ©rale du marchĂ© : Investissez dès maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile La sĂ©ance sur les marchĂ©s europĂ©ens se traduit par des baisses dans la plupart des indices boursiers. Le DAX perd actuellement 0,35 %, le FTSE 100 britannique recule de 0,51 % et le CAC 40 chute de 1,48 %. Aujourd'hui, l'attention des investisseurs se concentre sur les nouvelles d'entreprises, en particulier dans le contexte de la rĂ©vision Ă la baisse des prĂ©visions de rĂ©sultats des principaux constructeurs automobiles europĂ©ens. Par ailleurs, malgrĂ© l'euphorie en Chine, les entreprises de la mode subissent Ă©galement des baisses. Â

Volatilité sur le marché européen élargi. Source : xStation L'indice de référence allemand DE40 se négocie en baisse de près de 0,10 % lors de la séance de lundi. Malgré les baisses observées, l'indice basé sur les contrats à terme reste toujours proche de ses sommets historiques. Les points de support clés de la tendance haussière générale semblent rester les zones des récents sommets et la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (courbe bleue sur le graphique). Source : xStation Actualités : L'un des secteurs économiques les plus touchés lors de cette première séance de la semaine est l'automobile. Les principaux représentants de ce secteur, tels que Stellantis (STLAM.IT), Volkswagen (VOW1.DE) et Porsche (P911.DE), ont émis des avertissements sur leurs bénéfices, abaissant leurs prévisions annuelles. Il convient de rappeler que Mercedes-Benz (MBG.DE) et BMW (BMW.DE) avaient déjà revu leurs objectifs à la baisse plus tôt ce mois-ci. Stellantis a annoncé qu'il accélère ses plans de réduction de ses stocks aux États-Unis, alors que l'industrie mondiale continue de se détériorer et que la concurrence s'intensifie. Le groupe, qui détient des marques comme Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat et Peugeot, s'attend désormais à des marges bénéficiaires d'exploitation ajustées comprises entre 5,5 % et 7,0 %, contre des « marges à deux chiffres » initialement prévues. Les baisses massives de la valorisation des actions des constructeurs automobiles en Europe se sont également propagées en Asie. Toyota Motor a clôturé en baisse de 7,6 %, Honda Motor a reculé de 7 %, tandis que Nissan Motor a chuté de 6 %. Les entreprises sud-coréennes Kia et Hyundai Motor ont quant à elles perdu plus de 4 %. Malgré une nouvelle vague d'optimisme en Chine, les entreprises du secteur de la mode, qui avaient été responsables de la plupart des gains en Europe la semaine dernière, ne résistent pas non plus aux baisses observées aujourd'hui. Source: xStation

Autres actualités concernant les entreprises individuelles de l'indice DAX. Source : Bloomberg Financial LP

