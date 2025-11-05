DE40 : Les actions européennes subissent la pression du secteur technologique

Les marchés européens ont ouvert en baisse ce mercredi 5 novembre 2025, dans le sillage d'une correction sur le marché américain, où les valeurs technologiques ont fortement reculé. L'indice allemand DAX recule d'environ 0,5 %, le CAC 40 français perd 0,2 % et le FTSE 100 britannique environ 0,1 %. La faiblesse du marché européen s'inscrit dans la continuité de la tendance observée aux États-Unis et en Asie, où les investisseurs s'inquiètent de plus en plus des valorisations élevées des entreprises technologiques et liées à l'intelligence artificielle.

De plus, des signaux macroéconomiques positifs nous parviennent de la zone euro. L'indice PMI composite final pour la zone euro en octobre s'établit à 52,5, dépassant les prévisions de 52,2. Dans le secteur des services, l'indice PMI de la zone euro est de 53, contre une prévision de 52,6. En Allemagne, l'indice PMI des services est passé de 51,5 en septembre à 54,6, dépassant également les attentes. Malgré ces éléments économiques positifs, le marché boursier reste sous pression, les investisseurs continuant à réagir avec prudence face à l'incertitude qui règne dans le secteur technologique.

L'incertitude mondiale et les inquiétudes des investisseurs quant à l'avenir du secteur technologique sont alimentées par les déclarations des dirigeants des grandes banques américaines, notamment Morgan Stanley et Goldman Sachs, qui remettent en question la viabilité des valorisations élevées actuelles.

Dans ce contexte, les commandes industrielles allemandes ont augmenté de 1,1 % en glissement mensuel en septembre, après une baisse précédente de 0,4 %, ce qui témoigne d'une dynamique positive de l'économie. Les prix du pétrole se stabilisent après avoir baissé, en raison de l'augmentation des stocks américains et des inquiétudes concernant la faiblesse de la demande.

Source: xStation

Volatilité actuellement observée sur le marché européen dans son ensemble.

Source: xStation

Au cours des dernières semaines, l'indice DE40 (DAX allemand) a ralenti sa progression et est entré dans une phase de correction, passant sous la moyenne mobile exponentielle (EMA) à court terme (50) et testant le support de l'EMA (100). Le marché a perdu une partie des gains enregistrés depuis le pic d'octobre, mais reste au-dessus de la moyenne mobile à long terme (EMA(200)), ce qui pourrait indiquer une stabilisation. Cette situation montre que les investisseurs font preuve de prudence après des gains rapides et attendent désormais de nouvelles impulsions macroéconomiques et les résultats des entreprises.

Source : xStation

Actualités de l'entreprise :

Les actions BMW (BMW.DE) progressent après les résultats du troisième trimestre 2025, malgré les défis du marché et une baisse des bénéfices par rapport à l'année précédente. Les investisseurs voient d'un œil positif la stabilité des ventes en Europe et aux États-Unis et la part croissante des véhicules électriques, soulignant le développement stratégique de l'entreprise dans le domaine de l'électromobilité. BMW poursuit son programme « Neue Klasse » en lançant de nouveaux modèles visant à renforcer sa position mondiale, en particulier dans le segment haut de gamme. Malgré des conditions plus difficiles en Chine et des pressions sur les coûts, l'entreprise maintient une marge EBIT solide dans le secteur automobile et augmente ses livraisons de véhicules, ce qui soutient le sentiment positif du marché.

Résultats financiers de BMW pour le troisième trimestre 2025 :

Bénéfice avant impôts : 2,3 milliards d'euros (en baisse de 9,1 % en glissement annuel)

Bénéfice cumulé pour les neuf premiers mois : 8 milliards d'euros

Marge EBIT automobile : 5,2 %

Livraisons de véhicules : 588 000 unités (en hausse de 8,7 %) Europe : +9,3 % États-Unis : +24,9 % Chine : stable en glissement annuel

Chiffre d'affaires du segment automobile : 28,5 milliards d'euros (en hausse de 2,4 %)

Prévisions de BMW pour l'ensemble de l'année 2025 :

Bénéfice avant impôts : environ 10 milliards d'euros (légère baisse en glissement annuel)

Marge EBIT du secteur automobile : 5 à 6 %

Flux de trésorerie net du segment Automobile : > 2,5 milliards d'euros

Novo Nordisk (NOVOB.DK), le géant pharmaceutique danois, poursuit sa profonde restructuration et annonce la suppression d'environ 9 000 emplois dans le monde. La société abaisse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année 2025 en raison de la concurrence croissante dans le segment des médicaments contre l'obésité et des coûts de restructuration, bien qu'elle ait enregistré une augmentation de 5 % de son bénéfice d'exploitation au cours des trois premiers trimestres. Les ventes de son médicament populaire Wegovy sont en hausse, mais la concurrence d'Eli Lilly et d'autres acteurs affecte les prix et les taux de croissance. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires total s'est élevé à 75 milliards de couronnes danoises et le bénéfice d'exploitation a chuté d'environ 30 % pour s'établir à 23,7 milliards de couronnes danoises, les ventes de Wegovy atteignant 20,4 milliards de couronnes danoises.

Siemens Healthineers (SHL.DE) prévoit une baisse de son bénéfice net pour l'exercice 2026, principalement en raison de la hausse des droits de douane et des taux de change défavorables, en particulier la vigueur de l'euro par rapport au dollar. Malgré ces défis, la société table sur une croissance de son chiffre d'affaires de 5 à 6 % et prévoit d'augmenter ses dividendes, grâce à une solide génération de trésorerie et à la réduction de sa dette. Siemens Healthineers met également l'accent sur la poursuite de ses investissements dans le développement des technologies médicales, en adaptant sa stratégie à l'évolution du marché. Les marchés ont réagi avec prudence, les actions chutant d'environ 7 % en raison des prévisions et de l'incertitude liée aux droits de douane et aux taux de change.