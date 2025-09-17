DE40 : Soulagement avant la décision de la FED

Après la séance d'hier, qui s'est terminée par des baisses dans le secteur bancaire, les marchés d'Europe occidentale enregistrent aujourd'hui des gains. Les investisseurs se concentrent sur la décision de la Réserve fédérale, qui sera annoncée dans la soirée. Les échanges se déroulent dans une atmosphère plus calme et les principaux indices européens sont en territoire positif, signalant un rebond partiel après les baisses précédentes. Cependant, le chiffre d'affaires reste limité, le marché attendant les signaux des États-Unis concernant la poursuite de la politique monétaire. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source: Bloomberg Finance LP L'indice allemand progresse aujourd'hui, porté par le sentiment positif qui règne autour des valeurs technologiques. Données macroéconomiques : D'un point de vue macroéconomique, l'attention s'est portée sur les données définitives relatives à l'inflation, qui se sont révélées légèrement inférieures aux premières estimations. Le marché pourrait interpréter cela comme un signe d'un ralentissement progressif de la pression sur les prix. Le consensus du marché suppose que la Fed décidera aujourd'hui de relever ses taux d'intérêt de 25 points de base. Cependant, l'impact le plus significatif sur l'orientation future des marchés proviendra du message contenu dans la déclaration et lors de la conférence de presse, en particulier en ce qui concerne les perspectives d'inflation et la croissance économique. DE40 (D1)

Source: Xstation Le graphique montre clairement une configuration en tête-épaules, signalant un renversement potentiel de la tendance haussière. La ligne de cou est définie par le support précédent, qui a été franchi, renforçant ainsi le ton négatif de la configuration technique. De plus, le prix est tombé en dessous de la moyenne mobile exponentielle à 100 jours (EMA100), confirmant l'avantage des vendeurs. L'ensemble de la configuration indique un risque d'aggravation de la correction, le comportement du marché dans la zone des supports suivants étant crucial pour enrayer la dynamique baissière. Si les acheteurs souhaitent reprendre l'initiative, un retour rapide au-dessus des 23 700 points sera nécessaire. Actualités des entreprises : Centrica (CNA.UK) – La société a bénéficié d'un soutien après que JPMorgan ait relevé sa recommandation, améliorant ainsi le sentiment à l'égard du secteur de l'énergie au Royaume-Uni. Le cours de l'action a augmenté de plus de 1 % aujourd'hui. Beiersdorf (BEI.DE) – Le fabricant de biens de consommation a subi des pressions à la vente après la révision à la baisse de Jefferies hier, qui a maintenu un ton négatif à l'égard de la société. Le cours de l'action a baissé d'environ 1,5 % à l'ouverture.

