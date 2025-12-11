Disney investit dans OpenAI et annonce une révolution dans la création d'animations.

Walt Disney Co. (DIS.US) a annoncé un partenariat novateur avec OpenAI, investissant 1 milliard de livres sterling dans la start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle et devenant ainsi le premier partenaire majeur de la plateforme Sora en matière de licences. L'accord, d'une durée de trois ans, prévoit la mise à disposition de plus de 200 personnages animés issus des bibliothèques Disney, Marvel, Pixar et Star Wars pour la création de contenus vidéo. Une limitation importante de l'accord est l'exclusion des images de célébrités et des voix d'acteurs, ce qui signifie que les vidéos générées peuvent inclure des personnages visuels, mais pas les voix des interprètes originaux. De plus, certaines vidéos générées par les utilisateurs seront disponibles sur la plateforme Disney+, créant ainsi un nouveau canal de distribution pour les contenus IA.

Outre l'investissement en capital et la licence de marque, Disney devient un client important d'OpenAI et mettra en œuvre les outils de la start-up pour créer de nouveaux produits, services et expériences pour Disney+, tout en mettant ChatGPT à la disposition de ses employés. Cette décision marque un changement significatif dans l'attitude d'Hollywood à l'égard de la technologie IA, représentant un tournant pour l'industrie du divertissement, qui avait précédemment exprimé ses inquiétudes quant à l'impact de l'intelligence artificielle sur les droits des créateurs et la sécurité de l'emploi. Le PDG Bob Iger a souligné que ce partenariat leur permettra « d'étendre avec prudence et responsabilité la portée de nos récits grâce à l'intelligence artificielle, tout en respectant et en protégeant les créateurs et leur travail ». Disney et OpenAI se sont tous deux engagés à mettre en œuvre des mesures de sécurité responsables, notamment des politiques et des contrôles adaptés à l'âge afin d'empêcher la génération de contenus préjudiciables, démontrant ainsi leur engagement commun en faveur d'une utilisation éthique de l'IA dans le domaine du divertissement.

Les actions de la société gagnent plus de 1 % aujourd'hui à la suite de ces annonces et testent les moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 200 et 100 jours, qui peuvent être considérées comme des zones clés indiquant la poursuite de la tendance baissière des actions de la société. Source: xStation

