La semaine sera rythmée par des données clés sur la consommation, l’inflation et l’emploi .

Les valeurs refuges (or, yen) attirent les flux, compliquant l’environnement pour les multinationales américaines.

Les investisseurs cherchent des preuves concrètes que les dépenses en IA génèrent des revenus , et pas seulement du capex.

La séance de vendredi a été pénalisée par la chute d’Intel (-17%) après des prévisions décevantes.

Les futures du Dow Jones reculent avant l’ouverture, dans l’attente de la Fed et des résultats des grandes entreprises US .

La semaine s’ouvre dans la prudence à Wall Street, avec des futures du Dow Jones prudents alors que les investisseurs se préparent à une succession d’événements majeurs : la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, une salve de publications de résultats, et une série de statistiques macroéconomiques déterminantes. 📊 Futures Dow Jones : pression modérée mais significative Les futures du Dow stagnent, évoluant autour de 49 202 points avant l’ouverture. Ce repli intervient après une séance de vendredi déjà négative, au cours de laquelle l’indice a perdu 0,58%, plombé par le secteur technologique et, en particulier, par Intel. Le S&P 500 avait terminé quasi inchangé, tandis que le Nasdaq parvenait à progresser légèrement, illustrant une dispersion sectorielle persistante et un appétit sélectif pour la technologie. 🧠 Intel : le catalyseur négatif de la fin de semaine Le choc de vendredi reste dans tous les esprits. Intel a chuté de 17% après avoir publié des prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices inférieures aux attentes. les investisseurs veulent désormais des preuves tangibles que les investissements massifs dans l’IA se traduisent par des revenus et des marges, et non uniquement par une explosion des budgets d’investissement. Même si l’IA est surtout une thématique du Nasdaq, le Dow Jones n’est pas à l’abri : une série de guidances prudentes pourrait peser sur les valeurs industrielles et financières qui composent l’indice. 🏦 La Fed au centre de toutes les attentions Statu quo attendu, mais message crucial Les marchés s’attendent largement à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés lors de la réunion de mercredi. Cependant, l’enjeu principal réside dans : le communiqué ,

et surtout les commentaires de Jerome Powell. Les Fed Funds Futures continuent d’intégrer au moins une baisse de taux de 25 pb cette année, mais ce scénario reste fragile. Un ton trop hawkish, ou une insistance sur les risques inflationnistes, pourrait rapidement faire remonter les rendements obligataires et peser sur les actions. 📉 Taux, dollar et valeurs refuges Reflux des rendements, dollar sous pression En début de semaine, les rendements des Treasuries reculent légèrement, tandis que le dollar faiblit face aux principales devises.

Cette configuration reflète une aversion au risque latente, renforcée par : des incertitudes politiques,

des tensions géopolitiques,

et une nervosité accrue sur les marchés des changes. Or et yen en vedette Les investisseurs se tournent vers les valeurs refuges : l’ or dépasse les 5 000 $ l’once ,

le yen japonais se renforce, dans un contexte de spéculations autour d’une possible intervention. Cette combinaison or fort / yen fort complique la donne pour les multinationales américaines, notamment celles très exposées aux marchés internationaux. 📅 Une semaine macro très chargée Les investisseurs scruteront plusieurs indicateurs clés pour affiner leurs anticipations de croissance et d’inflation : Mardi : confiance des consommateurs,

Mercredi : commandes de biens durables (advance),

Jeudi : revenus et dépenses des ménages, indice PCE (mesure d’inflation privilégiée par la Fed), demandes hebdomadaires d’allocations chômage. Ces données pourraient modifier rapidement les anticipations de taux, et donc la trajectoire des indices. ⚠️ Les risques à court terme Les menaces qui pèsent sur le marché sont clairement identifiées : un discours plus restrictif que prévu de la Fed ,

une remontée des anticipations d’inflation ,

ou encore des prévisions décevantes de plusieurs grandes entreprises. Dans ce contexte, l’optimisme encore présent dans les valorisations pourrait être rapidement remis en question. ❓ FAQ Pourquoi les futures du Dow reculent-ils ce matin ?

À cause de la prudence avant la Fed et des résultats, après une fin de semaine marquée par la chute d’Intel. La Fed va-t-elle baisser ses taux cette semaine ?

Non, un statu quo est attendu, mais le ton du discours sera déterminant pour la suite de l’année. Pourquoi l’or et le yen montent-ils ?

Ils bénéficient d’un environnement incertain, d’un dollar plus faible et d’un regain de demande pour les actifs refuges. Les résultats des Big Tech sont-ils cruciaux ?

Oui, ils doivent démontrer que les investissements en IA génèrent des revenus réels. Quel est le principal risque pour le Dow ?

Une combinaison de rendements obligataires plus élevés et de prévisions d’entreprises prudentes.

