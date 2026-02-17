Baisse de 0,5% observée sur les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq à l'ouverture.

Le climat sur les places boursières mondiales semble quelque peu s'assombrir ce mardi 17 février 2026. Après une période de fermeture à Wall Street pour jour férié, les premiers signaux en provenance des contrats à terme indiquent une ouverture dans le rouge pour les principaux indices américains. Cette séance pourrait marquer le début d'une phase de respiration nécessaire, voire d'un décrochage plus marqué, alors que certains indicateurs techniques arrivent à saturation.

Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.

📉 Le risque de retournement sur les indices majeurs

Une ouverture sous pression pour le S&P 500 et le Nasdaq

L'introduction de la séance est marquée par une certaine fébrilité. Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq affichent un recul de 0,5%, signalant une prudence accrue des investisseurs. Antoine, analyste chez XTB, souligne que le S&P 500 évolue depuis plusieurs semaines dans une configuration de "biseau haussier", une figure chartiste qui précède souvent une correction. De son côté, le Nasdaq pourrait former un "double top", renforçant l'hypothèse d'une baisse imminente.

Une corrélation inquiétante avec les actifs refuges sur les périodes courtes

Le phénomène actuel est d'autant plus notable qu'il ne semble pas épargner les valeurs refuges. L'analyse mentionne que l'or, l'argent, mais aussi les crypto-monnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum, sont actuellement enfermés dans des triangles de compression à tendance baissière. Ce mouvement coordonné suggère une sortie globale des actifs risqués, surveillée de près par les opérateurs de marché dans les jours à venir.

📊 Comprendre la mécanique des algorithmes avec Fibonacci

Le rôle prédominant de l'analyse technique institutionnelle

Pour les investisseurs débutants, il est crucial de comprendre que plus de 90% des transactions boursières sont aujourd'hui pilotées par des algorithmes ou des "robots traders". Ces programmes utilisent massivement les niveaux de Fibonacci pour prendre leurs décisions d'achat ou de vente. Ces outils mathématiques permettent d'identifier des zones de "soldes" où les prix ont une forte probabilité de rebondir après une correction.

Le concept de mouvement mesuré haussier

Antoine explique de manière pédagogique le fonctionnement d'un mouvement mesuré. Les algorithmes ciblent particulièrement la "Golden Zone", située entre 50% et 61,8% de retracement d'une hausse précédente. Lorsque le cours d'une action ou d'un indice atteint ces niveaux, les acheteurs institutionnels reviennent massivement sur le marché pour viser des objectifs de prix supérieurs, souvent situés au niveau du retracement négatif de 23,6%.

🇺🇸 Focus sur le Dow Jones et le Russell 2000

Le Dow Jones face à ses sommets historiques

Le Dow Jones a récemment connu une ascension exceptionnelle, marquée par le franchissement symbolique des 50 000 points. Cependant, l'analyse technique en données mensuelles suggère que l'indice a atteint ses cibles institutionnelles à 49 070 points. Si le sommet est confirmé, une correction vers les niveaux de support de 43 655 ou 42 115 points pourrait être envisagée dans les mois à venir pour assainir la tendance.

Le retard stratégique du Russell 2000

À l'inverse des trois autres indices majeurs (S&P 500, Nasdaq, Dow Jones), le Russell 2000, qui regroupe les petites et moyennes capitalisations américaines, n'a pas encore atteint sa cible technique. Alors que ses homologues sont déjà en zone de surchauffe, le Russell se dirige toujours vers l'objectif des 2 917 points. Cette divergence pourrait offrir des opportunités de rotation sectorielle pour les investisseurs attentifs, bien que la tension globale du marché incite à la prudence.

❓ FAQ

1. Qu'est-ce qu'un biseau haussier en bourse ? Un biseau haussier est une figure d'analyse technique représentée par deux lignes de tendance convergentes vers le haut. Pour un investisseur, c'est souvent un signal d'essoufflement de la tendance : les prix montent, mais de moins en moins vite, ce qui annonce fréquemment une cassure vers le bas.

2. Pourquoi les 50% de Fibonacci sont-ils importants ? Bien que le niveau de 50% ne soit pas un nombre de la suite de Fibonacci à proprement parler, il est considéré par les traders comme le "mi-chemin" d'un mouvement. C'est une zone psychologique majeure où les acheteurs estiment que l'actif est devenu assez bon marché pour être racheté.

3. Quelle est la différence entre le Dow Jones et le Russell 2000 ? Le Dow Jones regroupe 30 des plus grandes entreprises américaines (les "blue chips"), tandis que le Russell 2000 suit la performance de 2 000 entreprises de petite taille. Le Russell est souvent considéré comme un meilleur indicateur de la santé réelle de l'économie domestique américaine.

4. Qu'est-ce que l'indice VIX mentionné dans l'analyse ? Le VIX, souvent appelé "indice de la peur", mesure la volatilité attendue sur le marché. Une hausse du VIX signifie généralement que les investisseurs s'attendent à de fortes turbulences ou à une baisse des prix.